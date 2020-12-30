هونغ كونغ توافق على استضافة العراق

وذكر بيان للهيئة المؤقتة "تلقينا رسمياً موافقة اتحاد الكرة في هونغ كونغ على استضافة المنتخب العراقي في هونغ كونغ، مؤكداً تراجعه عن موقفه السابق بنقل المباراة بسبب جائحة كورونا".

ويلتقي منتخبا العراق وهونغ كونغ في الثلاثين من أذار/مارس المقبل في إطار الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الآسيوية الثالثة.

وطالب اتحاد الكرة في هونغ كونغ من نطيره العراقي في وقت سابق نقل المباراة إلى قطر أو سنغافورة بسبب تفشي فيروس كورونا والاجراءات غير المستقرة هناك.

ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطتين أمام البحرين (5 مباريات)، وخمس نقاط أمام إيران الثالثة (4 مباريات)، فيما تحتل هونغ كونغ المركز الرابع برصيد خمس نقاط من خمس مباريات بفارق أربع نقاط أمام كمبوديا الأخيرة.





