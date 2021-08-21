محروس يختار 43 لاعباً لمعسكر سوريا في قطر

ويتخلل المعسكر القطري مباراة ودية مع منتخب الجزائر الذي سيلعب بلاعبيه المحليين.

قال محروس خلال لقاء مصور بث الجمعة على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة انه "بعد معاناة طويلة نجح اتحادنا بالتواصل مع الاتحاد القطري لإقامة معسكر في قطر تتخلله مباراة مع منتخب الجزائر. كنا بحاجة لهذه المباراة لمتابعة اللاعبين على أرض الواقع بعد أن عانينا من عدم توفر أي مباراة ودية رغم قيام اتحاد الكرة بمخاطبة عدة اتحادات عربية وأجنبية دون جدوى".

وضمت القائمة ثلاثة محترفين جدد وهم خليل الياس (لاعب وسط غودوي كروز الأرجنتيني) وعبد الرحمن ويس (مدافع اوفي كريت اليوناني) وإلياس هدايا (حارس مرمى كريستيانسوند النروجي).

وأضاف محروس أن مشاركة اللاعب خليل إلياس "غير مؤكدة لارتباطه مع فريقه بمباراة الدوري الأرجنتيني في 29 (آب) أغسطس الجاري".

وعن ارتفاع عدد المصابين من لاعبي المنتخب وآخرهم عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي، قال محروس "خسارة كبيرة إصابة السومة تواصلت معه واطمأننت عليه وأتمنى أن تكون الإصابة خفيفة ويتواجد معنا".

وكان منتخب سوريا خسر جهود عدة لاعبين بداعي الاصابة أمثال مارديك مردكيان لاعب العربي الكويتي الذي أصيب خلال تدريبات فريقه، كما أصيب لاعب وسط الوحدة خالد مبيض خلال مباراة فريقه مع جبلة في الدوري المحلي.

من جهة ثانية، لم يخف محروس قلقه من المصاعب التي واجهت استعدادات المنتخب "يمرّ المنتخب بمرحلة صعبة وبصراحة الفترة ضيقة جداً وعلينا التعامل مع الواقع الذي فرض علينا ورغم كل الصعاب عازمون على تقديم شيء جيد بمساندة الجميع".

يذكر أن محروس تسلم مهمة قيادة منتخب سوريا في السابع من شهر تموز/يوليو الماضي خلقا للمدرب التونسي المستقيل نبيل معلول.



وضمت القائمة 24 محترفاً و19 لاعباً محلياً وهم:

كامل كواية وعلي بشماني وكامل حميشة ونصوح نكدلي وعبد الرزاق محمّد (تشرين) وطه موسى وأنس بلحوس وخالد مبيض ويوسف قلفا (الوحدة) وشادي حموي ومحمّد صهيوني وعمرو جنيات وتامر الحاج محمّد (الكرامة) وعبد اللطيف النعسان وجهاد باعور (الجيش) وسعد أحمد (الوثبة) وإبراهيم عالمة (جبلة) ويزن عرابي (الفتوة)، ومؤيد خولي (حطين)، وعمر خربين (الوحدة الاماراتي) وعمر السومة (الأهلي السعودي) ومحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمّد مرمور وماهر دعبول (مسيمير القطري) ومؤيد عجان ومحمود البحر ومحمّد عنز (الرفاع البحريني) وأسامة أومري وأحمد الأشقر (الحد البحريني) ومحمّد حلاق وورد السلامة (المنامة البحريني) واسراء حموية (الحالة البحريني) وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وأياز عثمان (يونيكوس اليوناني) وعمرو ميداني (الاتحاد السكندري المصري) ويوسف محمّد (الأهلي البحريني) وخالد كردغلي (نفط الوسط العراقي) وخليل إلياس (غودوي كروز الأرجنتيني) وعبد الرحمن ويس (اوفي كريت اليوناني) وإلياس هدايا (كريستيانسوند النروجي) ومحمّد عثمان (بدون ناد حالياً).



