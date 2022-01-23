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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كورونا يحرم العراق من خدمات علي فائز

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سيغيب مدافع المنتخب العراقي لكرة القدم والقادسية الكويتي علي فائز عن مباراتي بلاده امام إيران ولبنان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

AFP

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي غيث مهنا في تصريحات إعلامية الأحد إن "لاعب المنتخب مدافع القادسية الكويتي علي فائز سيغيبُ عن مواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المُؤهلة الى نهائيّات كأس العالم في قطر 2022، وذلك بعد التأكّدِ من إصابتهِ بفيروس كورونا".

وأضاف مهنا "أظهرت فحوصاتُ المَسحةِ الأخيرة للاعب التي أجراها اليوم في الكويت، أنه مصابٌ، وبالتالي يَتعذّر عليه الالتحاقُ بالمنتخبِ الوطني، وسيخضعُ لبرنامج العلاج اللازم من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في العاصمة طهران في 27 كانون ثاني/يناير الجاري قبل أن ينتقل إلى بيروت ليحل ضيفاً على منتخب لبنان في الأول من شباط/فبراير المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير في ترتيب المجموعة بأربع نقاط من أربعة تعادلات وخسارتين.
 

منتخب العراق تصفيات كأس العالم علي فائز
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