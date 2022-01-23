كورونا يحرم العراق من خدمات علي فائز

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي غيث مهنا في تصريحات إعلامية الأحد إن "لاعب المنتخب مدافع القادسية الكويتي علي فائز سيغيبُ عن مواجهتي إيران ولبنان ضمن التصفيات المُؤهلة الى نهائيّات كأس العالم في قطر 2022، وذلك بعد التأكّدِ من إصابتهِ بفيروس كورونا".

وأضاف مهنا "أظهرت فحوصاتُ المَسحةِ الأخيرة للاعب التي أجراها اليوم في الكويت، أنه مصابٌ، وبالتالي يَتعذّر عليه الالتحاقُ بالمنتخبِ الوطني، وسيخضعُ لبرنامج العلاج اللازم من أجل الشِفاءِ والعودة إلى الملاعب".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في العاصمة طهران في 27 كانون ثاني/يناير الجاري قبل أن ينتقل إلى بيروت ليحل ضيفاً على منتخب لبنان في الأول من شباط/فبراير المقبل ضمن منافسات المجموعة الاولى.

ويستقر المنتخب العراقي في المركز الخامس قبل الأخير في ترتيب المجموعة بأربع نقاط من أربعة تعادلات وخسارتين.

