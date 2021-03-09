قطر تنقل ثلاث مباريات كروية لها إلى المجر

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم نقل مباريات منتخبه الوطني التجريبية الثلاث الودية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، خلال الشهر الحالي من النمسا إلى مدينة ديبريشن المجرية بسبب قيود السفر المفروضة جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن الاتحاد الثلاثاء.

وكونها الدولة المضيفة لمونديال 2022، تأهلت قطر تلقائياً إلى النهائيات، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وجه لها الدعوة لخوض مباريات ضمن التصفيات الأوروبية.

وستقام مباريات منتخب قطر "البيتية" في أوروبا من أجل تسهيل وتقليص المسافات لمنتخبات مجموعتها التي تضم البرتغال بطلة أوروبا 2016، صربيا، جمهورية إيرلندا، لوكسمبورغ وأذربيجان.

وكان مقرراً أن يقيم "العنابي" معسكراً تدريبياً في النمسا ويخوض هناك مباراتيه ضد لوكسمبورغ وأذربيجان، قبل أن يتوجه إلى دبلن لمواجهة إيرلندا.

لكن الاتحاد القطري قرر نقل جميع هذه المباريات إلى مدينة ديبريشن المجرية بسبب قيود السفر بين النمسا وإيرلندا.

وتلتقي قطر مع لوكسمبورغ في 24 آذار/مارس الحالي، ومع أذربيجان وإيرلندا في 27 و30 من الشهر نفسه توالياً.