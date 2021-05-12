قائمة أولية لمنتخب سوريا استعدادا لغوام والمالديف والصين

أعلن نبيل معلول المدير الفني لمنتخب سوريا عن قائمة اللاعبين الأولية المستدعاة لدخول معسكر تدريبي في دمشق الأحد المقبل، استعدادا لاستكمال المباريات المتبقية في منافسات المجموعة الآسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيغيب عن المعسكر لاعبو الوحدة وتشرين لارتباطهم بتصفيات كأس الاتحاد الاسيوي، إضافة للاعبين المحترفين المرتبطين مع أنديتهم في البطولات المحلية على أن يلتحقوا تباعا فور انتهاء هذه البطولات.

وتتصدّر سوريا فرق المجموعة الآسيوية الاولى للتصفيات المزدوجة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات، مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

وكان الاتحاد الآسيوي اختار الصين لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في حزيران/يونيو المقبل. وستلعب سوريا مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 حزيران.

وضمت القائمة 35 لاعبا من ببنهم 14 محترفا وهم: أحمد مدنية وخالد كردغلي وعبد الرزاق محمد وكامل حميشة ومحمد مرمور وثائر كروما وماهر دعبول (تشرين الساحلي) وطه موسى ومؤيد عجان ويوسف محمد ومحمد حلاق وأسامة أومري وأحمد الأشقر ومحمود البحر (الوحدة الدمشقي) ومؤمن ناجي وخالد إبراهيم (الجيش) ومحمد ريحانية ومحمد عنز (الاتحاد الحلبي) وحسين جويد (حطين) وإبراهيم عالمة (الحرجلة) وعبد اللطيف نعسان (الكرامة) واحمد الصالح وعلاء الدالي (العربي الكويتي) وعبدالله الشامي (الفحيحيل الكويتي) وعمر السوما (الأهلي السعودي) ومحمود مواس (بوتوشاني الروماني) واياز عثمان (هيرمانشتات الروماني) ومحمد عثمان (الخريطيات القطري) وورد السلامة (البكيرية السعودي) وعبد الرحمن بركات وفارس ارناؤوط (المحرق البحريني) وسيمون امين (اوريبرو السويدي).