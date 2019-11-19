شومورودوف يقود أوزبكستان لتجاوز فلسطين والصدارة

انتصرت أوزبكستان بثنائية نظيفة على ضيفتها فلسطين اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 وكأس العالم في قطر 2022.

ووقّع المتألق شومورودوف على هدف افتتاح التسجيل (18) قبل أن يضيف الهدف الثاني 58.

وردّ منتخب أوزبكستان الدين لمنتخب فلسطين الذي انتصر عليه ذهاباً 2-0 كما تجاوز الهزيمة القاسية التي تلقاها من السعودية الخميس الفائت 3-2 بعدما كان متقدماً بالنتيجة 2-1 حتى الدقيقة 85.

وصعد المنتخب الأوزبكي إلى صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة عن السعودية التي لعبت مباراة أقل.

ومن جهة أخرى ازداد وضع فلسطين تعقيداً بتلقيها الخسارة الثالثة من أصل خمس مباريات، إذ لم تنتصر سوى في مباراة واحدة وتعادلت في أخرى ليتوقف رصيدها عند أربع نقاط.

ويلعب لاحقاً ضمن ذات المجموعة منتخب اليمن وسنغافورة.

وفي بقية المباريات فازت المالديف على غوام بثلاثة أهداف لهدف (المجموعة الأولى) وهونغ كونغ على كمبوديا بثنائية نظيفة (المجموعة الثالثة) وميانمار على مونغوليا بهدف دون رد (المجموعة السادسة) وماليزيا على إندونيسيا بهدفين لصفر (المجموعة السابعة) وتركمانستان على سريلانكا بثنائية نظيفة (المجموعة الثامنة).