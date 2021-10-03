ساوثغيت يتحدث عن التحديات الدولية التي يواجهها غريليش

وأبدى ساوثغيت سعادته ببداية غريليش في فريقه الجديد مانشستر سيتي، حيث سجل هدفين وصنع هدفين في كل المسابقات منذ انتقاله في صفقة قياسية للاعب بريطاني هذا الصيف من أستون فيلا.

لكن مدرب إنكلترا يريد من صانع اللعب البالغ عمره 26 عاما أن يهز الشباك مع بلاده بعدما خاض 15 مباراة دون أي هدف منذ ظهوره الدولي الأول في أيلول/سبتمبر 2020.

وقال ساوثغيت يوم السبت "أعتقد أنه يدرك أننا طلبنا بعض الأشياء منه عند انضمامه لأول مرة. التحدي الأكبر له معنا أنه خاض 15 مباراة دون أي هدف. يتعلق التحدي الأكبر بالوصول إلى الأرقام التي اعتاد اللاعبون في مركز الجناح معنا تحقيقها خلال فترة من الوقت. لا يوجد سبب يمنعه من ذلك.

وأضاف: "إنه في موقف أفضل من الناحية البدنية. إنه يستطيع خوض مباريات منتصف الأسبوع الآن. عندما كان معنا في نهاية الموسم، كان بوسعه أن يتدرب مرتين فقط كل ثلاثة أيام، لذا يبدو الأمر مختلفا تماماً عن بطولة أوروبا".

وسينال غريليش فرصة لهز الشباك عندما تلعب إنكلترا في ضيافة أندورا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، وقبل استضافة المجر بعدها بثلاثة أيام ضمن تصفيات كأس العالم.

وتتصدر إنجلترا مجموعتها برصيد 16 نقطة من ست مباريات، وبفارق أربع نقاط عن ألبانيا صاحبة المركز الثاني، وتحتاج إلى ثماني نقاط لضمان التأهل، لكن ربما الفوز في الجولتين المقبلتين يكون كافياً للصعود إلى النهائيات، بشرط أن تسير باقي النتائج في مصلحتها.