رسمياً فيفا يصدر تصنيف المنتخبات الآسيوية قبل قرعة الدور الحاسم المؤهل للمونديال

ولم يختلف التصنيف الحالي كثيراً عن السابق باستثناء تقدم الإمارات على حساب العراق الأمر الذي جعلها في المستوى الرابع بينما تراجع أسود الرافدين إلى المركز الخامس.

وجاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي فيفا: "نشر فيفا اليوم، 18 يونيو/حزيران 2021، التصنيف الخاص بآسيا، والذي سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء القرعة، ولن تشارك قطر، صاحبة المركز الخامس في التصنيف ومتصدرة المجموعة الخامسة في الدور الثاني، في منافسات الدور الثالث".

قوانين قرعة الدور الحاسم وترتيب المستويات:

وفيما يتعلق بإجراء القرعة المقررة في الأول من تموز/يوليو فجاء عبر موقع الفيفا: "سيتم تقسيم المنتخبات الاثني عشر إلى مجموعتين من ستة منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهاباً وإياباً حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (أربعة في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم FIFA. أما المنتخبين الذين يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق الدولي".

📈 نشر FIFA اليوم التصنيف الخاص بآسيا والذي سيتم الاستعانة به لتحديد المنتخبات المصنفة لإجراء قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ 🏆🇶🇦



كل ما تُريد معرفته عن قرعة الدور الثالث 👇🏻https://t.co/ujXRd58JFK pic.twitter.com/p3RtWLaa2A — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 18, 2021

وسيتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة بينما يلعب صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي يتبعه ملحق عالمي.

وتابع فيفا حول طريقة تقسيم المنتخبات بأنّه سيتم توزيعها على ست مستويات وستكون بالشكل الآتي:

المستوى الأول: اليابان – إيران

المستوى الثاني: أستراليا – كوريا الجنوبية

المستوى الثالث: السعودية – الإمارات

المستوى الرابع: " العراق – الصين

المستوى الخامس: عمان – سوريا

المستوى السادس: فيتنام - لبنان

مواعيد مباريات الدور الحاسم:



من المقرّر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ التالية:

2 سبتمبر/أيلول 2021

7 سبتمبر/أيلول 2021

7 أكتوبر/تشرين الأول 2021

12 أكتوبر/تشرين الأول 2021

11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021

27 يناير/كانون الثاني 2022

1 فبراير/شباط 2022

24 مارس/آذار 2022

29 مارس/آذار 2022



1- اليابان

2 - إيران

3 - أستراليا

4 - كوريا الجنوبية

6 - السعودية

7 - الإمارات

8 - العراق

9 - الصين

10 - عمان

11 - سوريا

13 - فيتنام

16 - لبنان