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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات مونديال قطر: الإعلان عن تشكيلة السعودية لمباراتي فيتنام وعمان

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أعلن المدرب الفرنسي إيرفي رينارد عن تشكيلة منتخب السعودية لمباراتي فيتنام وعمان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

AFP


ونجح  منتخب السعودية في بلوغ الدور الثالث النهائي بفضل تصدره لمجموعته في الدور الثاني برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين ومن دون أي خسارة. 

وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفيتنامي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الثاني من أيلول/سبتمبر، قبل أن يلتقي نظيره العماني في السابع منه.

وتضم المجموعة اليابان وأستراليا والصين أيضاً، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأولين في كلّ من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة فاصلة يتأهل بموجبها الفائز لخوض ملحق قاري.

واستدعى رينارد 25 لاعبًا هم: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد خبراني، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد كنو، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، صالح الشهري.

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