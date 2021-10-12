تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: السنغال أول المتأهلين إلى الدور النهائي



ويدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز إلى لاعب ألانياسبور التركي فامارا دييديو الذي أحرز ثلاثية (22، 51، 84)، فيما سجل مهاجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بيتر شالوليلي هدف ناميبيا اليتيم (27).

وبهذا الفوز، رفعت السنغال رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ناميبيا صاحبة المركز الثاني، قبل جولتين من انتهاء المنافسات.

وتلعب لاحقاً في المجموعة نفسها، الكونغو مع توغو.

وفي المجموعة السابعة، تصدرت غانا الترتيب مؤقتاً، بفوزها على مضيفتها زيمبابوي بهدف نظيف.

وارتقت غانا إلى قمة المجموعة بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب إفريقيا الثانية التي تستضيف إثيوبيا لاحقاً الثلاثاء.

سجل قائد غانا ولاعب أرسنال الإنكليزي توماس بارتي الهدف الوحيد (31)، ليهدي منتخب بلاده فوزاً غالياً في الصراع على البطاقة الوحيدة المؤهلة عن المجموعة.

وقبل جولتين من النهاية، باتت زيمبابوي خارج إطار المنافسة حيث تتذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات.