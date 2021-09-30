تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: عودة توموري وواتكينز إلى منتخب "الأسود الثلاثة"



وسيفتقد منتخب إنكلترا متصدر المجموعة التاسعة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل، جهود المدافعين هاري ماغواير وترينت ألكسندر- أرنولد للإصابة.

وارتدى توموري قميص منتخب بلاده للمرة الأولى والوحيدة حتّى الآن، قبل عامين في كوسوفو بدخوله من على مقاعد البدلاء في الفوز برباعية نظيفة ضمن تصفيات كأس أوروبا التي أحرزت لقبها إيطاليا على حساب إنكلترا بالذات، في آخر لقاء لرجال المدرب ساوثغيت قبل توقف النشاطات الكروية في مختلف أنحاء العالم إثر تداعيات فيروس كورونا.

وانضم الحارس آرون رامسدايل المنتقل إلى أرسنال من شيفيلد يونايتد في آب/أغسطس الماضي مجدداً إلى قائمة اللاعبين، إضافة إلى لاعب وسط مانشستر سيتي فيل فودن عقب غيابه بسبب أوجاع في القدم عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في النافذة الدولية الأخيرة في أيلول/سبتمبر.

أثنى المدرب ساوثغيت على أداء توموري في الـ "سيري أ" قائلاً "أعتقد أنه أنهى الموسم الماضي بشكل جيد. إنه يلعب في نادٍ حيث هناك توقعات للفوز كل أسبوع، وبالتالي فهو يؤدي بشكل جيد تحت الضغط".

وتابع "أنا معجب بفيكايو من حيث الشراسة كمدافع. لأنه يملك السرعة والثقة الكافية للدفاع بشكل متقدم، ويطور تعامله مع الكرة بشكل دائم".

من جهة أخرى، رأى ساوثغيت أنّ رامسدايل يتأقلم بشكل سريع في "ملعب الإمارات"، وأنه "انتقل إلى نادٍ أكبر مع توقعات أكبر وأسلوب معيّن، حيث يُطلب منه إطلاق الهجمات من الخلف، إنّه يتأقلم بشكل سريع".

وأضاف "أعتقد أنّ هناك عنصرا مهما عند النظر إلى المباريات الكبرى، وتحديداً بوجود حارس تأقلم سريعا مع انتقاله الأخير ويتمتع بثقة عالية".

وكان بارزا غياب لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني جود بيلينغهام ومهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود عن القائمة بعد عروضهما المثيرة، حيث علّل ساوثغيت السبب إلى الحاجة لمراقبة عمل النجمَين الصاعدين بحذر.

وأشار إلى أنّ "هذين اللاعبين مهمان جدا لمستقبل إنكلترا. لا نريد أنّ نبالغ في إجهادهما. بل نريد التأكد من القيام بالخطوات المناسبة من أجلهما".

وتلعب إنكلترا أمام مضيفتها أندورا في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر، قبل أن تستقبل المجر على ملعب ويمبلي بعد ثلاثة أيام.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الإنكليزي:

لحراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، آرون رامسدايل (أرسنال)، سام جونستون (وست بروميتش)

للدفاع: لوك شو (مانشستر يونايتد)، ريس جيمس (تشيلسي)، كايل ووكر وجون ستونز(مانشستر سيتي)، تايرون مينغز (أستون فيلا)، كونور كودي (وولفرهامبتون)، كيران تريبيير (أتلتيكو مدريد الإسباني)، وفيكايو توموري (ميلان الإيطالي).

للوسط: فيل فودن (مانشستر سيتي)، ديكلاين رايس (وست هام)، جوردان هندرسون (ليفربول)، جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)، كالفين فيليبس (ليدز)، مايسون ماونت (تشيلسي).

للهجوم: جاك غريليش ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كاين (توتنهام)، جايدون سانشو (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا (أرسنال) وأولي واتكينز (أستون فيلا).

