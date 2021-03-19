تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: استدعاء لوكاكو وغياب هازار عن تشكيلة بلجيكا



وتواجد لوكاكو في القائمة رغم وجود حالات إصابة بكوفيد-19 في صفوف فريقه ما اضطر إلى تأجيل مباراة إنتر مع ساسوولو في الدوري الايطالي السبت.

وكانت السلطات الصحية في مدينة ميلانو منعت أي لاعب من إنتر من الالتحاق بمنتخب بلاده من أجل النافذة الدولية.

وعلّق مارتينيس "أعتقد أنه من المبكر جدًا إعطاء جواب واضح" بما يخص إمكانية انضمام لوكاكو إلى المجموعة، مؤكدا أنه ينتظر "الضوء الأخضر" من السلطات الإيطالية.

ويغيب هازار بعد تعرّضه لإصابة جديدة في فخذه الأيمن هذه المرة، بعد يومين فقط من عودته إلى المنافسات مع النادي الملكي بعد غياب لنحو شهرين.

ويغيب أيضا لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني أكسل فيتسل الذي خضع لعملية جراحية في وتر أخيل في كانون الثاني/يناير الفائت ويحتاج أشهرا عدة للتعافي.

وتم استدعاء لاعبي وسط أندرلخت ألبير سامبي لوكونغا وشتوتغارت الألماني أوريل مانغالا للمرة الأولى إلى التشكيلة.

وتلتقي بلجيكا صاحبة برونزية مونديال 2018 في روسيا على أرضها مع ويلز في 24 الشهر الحالي، قبل أن تسافر إلى تشيكيا في 27 منه على أن تستضيف بيلاروسيا بعدها بثلاثة أيام.



وهنا قائمة اللاعبين:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (بروج)، كون كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)، توما كامينسكي (بلاكبيرن روفرز الإنكليزي).

للدفاع: توبي ألدرفيرلد (توتنهام الإنكليزي)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنكليزي)، براندون ميشيل (بروج)، توماس فيرمايلن (فيسل كوبي الياباني)، يان فيرتونغين (بنفيكا البرتغالي).

للوسط: تيموتي كاستاني (ليستر سيتي الإنكليزي)، ناصر الشادلي (باشاك شهير التركي)، توماس فوكيت (رينس الفرنسي)، تورغان هازار (بوروسيا دورتموند)، توما مونييه (بوروسيا دورتموند)، أليكسي سالماكرز (ميلان الإيطالي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، دنيس برات ويوري تيليمانس (ليستر سيتي)، هانس فاناكين (بروج)، أوريل مانغالا (شتوتغارت الألماني)، ألبير سامبي لوكونغا (أندرلخت).

للهجوم: يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، شارل دو كيتيلير (بروج)، جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، دريس مرتنس (نابولي الإيطالي)، لياندرو تروسار (برايتون الإنكليزي)، ياري فيرشارين (أندرلخت)، ميشي باتشواي وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس)، روميلو لوكاكو (إنتر الإيطالي)، عدنان يانوزاي (ريال سوسييداد الإسباني).