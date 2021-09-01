بداية موفقة لمصر وليبيا في التصفيات المونديالية

وفي المجموعة السادسة، قاد محمد مجدي أفشة منتخب الفراعنة إلى تحقيق فوز ثمين على أنغولا بهدف لصفر جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وفي ذات المجموعة، تمكن منتخب فرسان المتوسط من تحقيق انتصار رائع على رفاق بيير-إيميريك أوباميانغ بهدفين سجلهما علي رمضان سلامة (27) وسند الورفلي في آخر المواجهة فيما دوّن أندريه بيوغو بوكو هدف منتخب الغابون (11).

وفي المجموعة الثامنة، قاد ساديو مانيه (56) وعبدو ديالو (81) منتخب السنغال لتحقيق الفوز على توغو.

وفي باقي المواجهات، فاز منتخب مالي على روندا بهدف دون رد وتعادل منتخب غينيا بيساو مع غينيا 1-1 وجمهورية إفريقيا الوسطى مع الرأس الأخضر بذات النتيجة.

