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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

بداية موفقة لمصر وليبيا في التصفيات المونديالية

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فاز المنتخب المصري على نظيره الأنغولي 1-صفر فيما انتصر المنتخب الليبي على الغابون 2-1 في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وفي المجموعة السادسة، قاد محمد مجدي أفشة منتخب الفراعنة إلى تحقيق فوز ثمين على أنغولا بهدف لصفر جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وفي ذات المجموعة، تمكن منتخب فرسان المتوسط من تحقيق انتصار رائع على رفاق بيير-إيميريك أوباميانغ بهدفين سجلهما علي رمضان سلامة (27) وسند الورفلي في آخر المواجهة فيما دوّن أندريه بيوغو بوكو هدف منتخب الغابون (11). 

وفي المجموعة الثامنة، قاد ساديو مانيه (56) وعبدو ديالو (81) منتخب السنغال لتحقيق الفوز على توغو.

وفي باقي المواجهات، فاز منتخب مالي على روندا بهدف دون رد وتعادل منتخب غينيا بيساو مع غينيا 1-1 وجمهورية إفريقيا الوسطى مع الرأس الأخضر بذات النتيجة. 
 

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