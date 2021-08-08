المنتخب العراقي يعسكر في إسبانيا

وتعاقدت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي في 31 تموز/يوليو الماضي مع ادفوكات لقيادة تدريبات منتخب اسود الرافدين بعقد يمتد لمدة عام وبكلفة مالية تصل الى مليون وثلاثمائة الف دولار تشمل مرتبات طاقمه المساعد المكون من ثلاثة مساعدين.

وتتضمن فترة استعدادات المنتخب العراقي المتصلة بالتصفيات المصيرية المؤهلة إلى مونديال 2022، معسكراً تدريبياً آخر في تركيا لمدة عشرة أيام.

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات الحاسمة بملاقاة مضيفه ونظيره الكوري الجنوي في الثاني من ايلول/سبتمبر المقبل قبل ان يلتقي غريمه التاريخي منتخب ايران في السابع من الشهر ذاته.

ووضعت قرعة الدور الحاسم من التصفيات العراق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران ولبنان وسوريا والإمارات.

ويواجه الهولندي إدفوكات تحديات صعبة في مهمته وهو يخوض أول تجمع تدريبي مع منتخب العراق قبل أقل من شهر على موعد مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية التي لاتقل صعوبة عن المواجهة الثانية أمام إيران.

ولم يعرف بعد الملعب الافتراضي الذي ينتظر أن تحدده الهيئة المؤقتة لإقامة مباريات العراق في مشوار التصفيات بسبب الحظر المفروض على اقامة المباريات على ملعب البصرة الدولي جنوب البلاد منذ نهاية عام 2019.

ولم يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم باقامة المباريات على ملعب البصرة الدولي المقرر استضافته لمباريات العراق نتيجة التظاهرات التي كانت تعم المدن العراقية آنذاك وما زال الحظر مستمراً.

وأعلنت الهيئة المؤقتة قائمة ضمت 24 لاعباً للانخراط في معسكري إسبانيا وتركيا خلت من ثلاثة محترفين لارتباطهم بأندية خارجية هم أيمن حسين وبشار رسن (ام صلال وقطر القطريين توالياً) وصفاء هادي (كريليا سوفيتوف الروسي).



وهنا التشكيلة:

لحراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد.

للدفاع: احمد ابراهيم وسعد ناطق وميثم جبار وعلي فائز وكرار عامر وعلاء مهاوي وضرغام اسماعيل وعلي عدنان.

للوسط: امجد عطوان ومحمد قاسم وهمام طارق وابراهيم بايش وشريف عبد الكاظم وحسين علي وسجاد جاسم وبسام شاكر .

للهجوم: شيركو كريم ومحمد داود ومهند علي وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم





