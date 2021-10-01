المنتخب السوري يسترجع خدمات السومة

وشهدت التشكيلة عودة مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة.
وتتصدر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط مقابل 4 لكوريا ونقطتين للإمارات ونقطة واحدة لكل من سوريا والعراق ولبنان.
وضمت القائمة 21 لاعباً محترفاً في الخارج و9 محليين وهم: إبراهيم عالمة (جبلة) وطه موسى (الوحدة) وعبد اللطيف نعسان ومحمد صهيوني وتامر حاج محمد وعمرو جنيات (الكرامة) ويزن عرابي (الفتوة) وسعد أحمد (الوثبة) وكامل حميشة (تشرين) وعبد الرحمن ويس (اوفي كريت اليوناني) وخالد كرداوغلي (نفط الوسط العراقي) ومؤيد عجان ومحمد عنز ومحمود البحر (الرفاع البحريني) وأسامة أومري وأحمد الأشقر (الحد البحريني) وفارس أرناؤوط (المنامة البحريني) وثائر كروما (النجمة البحريني) وإسراء حموية (الحالة البحريني) ومؤيد الخولي (النصر العماني ) ومحمود مواس وفهد اليوسف (الشرطة العراقي) ومحمد المرمور (مسيمير القطري) وعلاء الدين دالي (العربي الكويتي) وزاهر ميداني (الزوراء العراقي) وأياز عثمان (لوينكوس اليوناني) ومحمد عثمان (سبارتا روتردام الهولندي) وعمر خربين (الوحدة الاماراتي) وعمر السومة (الأهلي السعودي) وعمرو ميداني (الاتحاد السكندري).