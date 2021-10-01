المنتخب السوري يسترجع خدمات السومة

من قبل AFP October 1, 2021 14:55 اختار المدير الفني لمنتخب سوريا لكرة القدم نزار محروس قائمة من 30 لاعباً لمباراتي كوريا الجنوبية ولبنان ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الأولى من الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.