English
العربية
بطولة أمم أوروبا 2020
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإعلان قريباً عن اسم المدرب الجديد للمنتخب السوري

من قبل

أكد عضو الاتحاد السوري لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية عبد القادر كردغلي الأحد أنه سيتم بعد 72 ساعة الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب سوريا، خليفة التونسي نبيل معلول المستقيل من منصبه.

AFP

وجاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موسع لاتحاد الكرة دام نحو أربع ساعات تمت خلاله مناقشة عدة أمور من بينها اختيار الارض المفترضة التي سيخوض عليها المنتخب مبارياته البيتية في الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأشار كردغلي إلى أن المدرب الجديد سيكون أحد ثلاثة مدربين محليين دون أن يذكر أسماءهم، وقال "اخترنا ثلاثة مدربين محليين من أصل ثمانية مرشحين وسيتم مخاطبتهم لمعرفة شروطهم وغيرها من الأمور وسيتم اختيار أحدهم بعد 72 ساعة".

وأضاف كردغلي "ستتم مخاطبة عدة دول عربية لاستضافة منتخبنا كأرض بديلة له وهي قطر والسعودية وعمان والبحرين".

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حظرا إقامة المباريات الرسمية في البطولات القارية والدولية في سوريا منذ نحو عشر سنوات بسبب الأزمة التي كانت تعيشها البلاد.

ووقعت سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل للمونديال إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.                                    

منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق مواجهات قوية ومرتقبة في الدور
اقرأ
مواجهات قوية ومرتقبة في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™
التالي

آخر الأحداث

>