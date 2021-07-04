الإعلان قريباً عن اسم المدرب الجديد للمنتخب السوري

وجاء تصريح كردغلي بعد اجتماع موسع لاتحاد الكرة دام نحو أربع ساعات تمت خلاله مناقشة عدة أمور من بينها اختيار الارض المفترضة التي سيخوض عليها المنتخب مبارياته البيتية في الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأشار كردغلي إلى أن المدرب الجديد سيكون أحد ثلاثة مدربين محليين دون أن يذكر أسماءهم، وقال "اخترنا ثلاثة مدربين محليين من أصل ثمانية مرشحين وسيتم مخاطبتهم لمعرفة شروطهم وغيرها من الأمور وسيتم اختيار أحدهم بعد 72 ساعة".

وأضاف كردغلي "ستتم مخاطبة عدة دول عربية لاستضافة منتخبنا كأرض بديلة له وهي قطر والسعودية وعمان والبحرين".

يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم حظرا إقامة المباريات الرسمية في البطولات القارية والدولية في سوريا منذ نحو عشر سنوات بسبب الأزمة التي كانت تعيشها البلاد.

ووقعت سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل للمونديال إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات والعراق ولبنان.