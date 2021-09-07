إيران تحسم قمة العراق بثلاثية نظيفة

سجل الثلاثية الإيرانية على استاد خليفة الدولي في العاصمة الدوحة كل من علي رضا جهانبخش (2) ومهدي طارمي (72) وعلي غول زاده (89).

لم يصبر المنتخب الإيراني كثيراً على التسجيل بعد أن وضعه علي رضا جهانبخش لاعب فينورد الهولندي في المقدمة مفتتحاً التسجيل بعد مرور دقيقتين على انطلاق إلقاء برأسية باغت بها الحارس فهد طالب.

لم يتمكن المنتخب العراقي من تدارك تعثره في الشوط الأول بسبب عدم فاعلية أدائه ولم تتح له أية فرصة للتسديد والعودة إلى أجواء المباراة.

وكاد سردار أزمون أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب إيران في الدقيقة (35) إلا أن الحارس طالب وقف بوجه تسديدته المباشرة وتصدى لها بصعوبة.

حاول الهولندي ديك إدفوكات تعزيز الأداء الهجومي لمنتخب العراق في الشوط الثاني، فأشرك المهاجمين مهند علي وعلاء عبد الزهرة إلى جانب أيمن حسين لكن من جدوى.

وعند الدقيقة (72) خطف مهدي كريمي الهدف الثاني عندما استخلص كرة من بين المدافعين علي فائز وأحمد إبراهيم سددها مباشرة إلى شباك الحارس العراقي فهد طالب.

وقبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة عمق علي غول زاده جراح العراق بالهدف الثالث.

هذه الخسارة هي الثانية توالياً للمنتخب العراقي أمام إيران في أقل من ثلاثة أشهر بعد السابقة منتصف حزيران/يونيو الماضي في الدور الثاني من التصفيات التي تعثر بها العراق بهدف نظيف في البحرين.