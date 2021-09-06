إسبانيا تستعيد توازنها بفوز عريض على جورجيا

سجّل اهداف المنتخب الإسباني كل من خوسيه غايا (14) وكارلوس سولر (25) وفيران توريس (41) وبابلو سارابيا (63).

ودخل المنتخب الاسباني الى المباراة وظهره الى الحائط بعد ان فرّط بخمس نقاط حتى الآن في التصفيات الحالية آخرها الخسارة امام السويد التي اعطت المنتخب الاسكندنافي افضلية صريحة بامتلاكه 9 نقاط من 3 مباريات قبل مباراته الرابعة امام اليونان الاربعاء.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اليونان وكوسوفو 1-1.

يتصدر المنتخب الإسباني المجموعة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متقدما على السويد التي تملك 9 نقاط من 3 مباريات، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث برصيد 4 نقاط متقدمة على اليونان الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما تقبع جورجيا في المركز الخامس والاخير بنقطة واحدة.

