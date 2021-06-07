على ستاد جاسم بن حمد في نادي السد سجل هدف العنابي الوحيد الكابتن حسن الهيدوس من ركلة جزاء 40. وذلك ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023 في الصين.

وانتظر المنتخب القطري حتى الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل بعدما حصل المدافع خوخي بوعلام على ركلة جزاء بعد خطأ من الأغبري نفذها بنجاح الهيدوس.

وحاول المنتخب العماني استثمار النقص العددي في صفوف "العنابي" الذي اضطر لإكمال الدقائق التسع الأخيرة بعشرة لاعبين بعد استكمال التبديلات وتعرض بوعلام خوخي للإصابة، فسجل البديل خالد الهاجري هدفاً ألغاه الحكم المساعد بداعي التسلل (90).

وصار رصيد منتخب قطر 22 نقطة في صدارة المجموعة التي حسمها لصالحه، أما عُمان فتوقف رصيدها عند النقطة 12 في المركز الثاني.

ولحساب المجموعة ذاتها أيضاً، حقّقت الهند انتصارَها الأوّل بتغلّبها على بنغلاديش بهدفين دون رد.

ويدين المنتخب الهندي بانتصارِه للاعبه سونيل شيتري الذي أحرز هدفـَي المباراة، حيث سجل الأول في الدقيقة 79، قبل أن يؤمّن فوز منتخب بلاده بتوقيعِه على الهدفِ الثاني في الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء.

