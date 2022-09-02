وبعدما خسر نادال صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب الكبرى (22) المجموعة الأولى من مواجهته وفونييني 2-6، تخلف في الثانية 2-4 لكنه نجح في الفوز بالأشواط الاربعة التالية ليعادل الأرقام، قبل أن يجهز على منافسه الإيطالي الذي كان أول لاعب يقلب تخلفه أمام الأسطورة الإسباني بمجموعتين مقابل لا شيء في بطولة كبرى إلى فوز بخمسة أشواط وتحديداً في فلاشينغ ميدوز عام 2015.

وقال نادال (36 عاما) عن بدايته الصعبة في المباراة "كانت إحدى أسوأ بداية مباراة لي على الاطلاق. يتعين علي اللعب بطريقة أفضل".

وتابع "كانت الأشهر الأخيرة صعبة بالنسبة إلي (إصابته في عضلات البطن) وبالتالي كنت مدركاً بأن أموراً كهذه قد تحصل".



أما عن حادثة إصابته في أنفه لدى تقدمه 3-0 في المجموعة الثالثة، فقال "شعرت بالدوار بعض الشيء وكان الأمر موجعاً". وقد طلب نادال تدخل الطبيب المعالج الذي وضع ضمادة على أنف اللاعب قبل أن يواصل اللعب.

ويلتقي نادال في الدور الثالث مع الفرنسي ريشار غاسكيه الذي خسر جميع مواجهاته الـ17 السابقة مع الإسباني الساعي إلى لقبه الكبير الثالث هذا الموسم وإلى تتويجه الخامس في فلاشينغ ميدوز بعد أعوام 2010 و2013 و2017 و2019.

وتأهل أيضاً الإسباني الآخر كارلوس ألكاراث المصنف ثالثاً بفوزه على الأرجنتيني فيديريكو كوريا 6-2 و6-1 و7-5،

والروسي أندري روبيلف التاسع بفوزه على الكوري الجنوبي كوون سون-وو 6-3 و6-0 و6-4، والبريطاني كاميرون نوري السابع بفوزه على البرتغالي جواو سوزا 6-4 و6-4 و7-6 (7-4).

كما فاز الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6-4 و7-6 (10-8) و6-2.

وبعد وصوله إلى نصف نهائي رولان غاروس، واصل الكرواتي مارين تشيليتش الخامس عشر رحلة استعادة شيء من المستوى الذي خوله الفوز بلقب فلاشينغ ميدوز عام 2014، بتأهله إلى الدور الثالث بعد الفوز على الإسباني ألبرت راموس 6-3 و7-6 (7-4) و6-3.

