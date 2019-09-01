أكمل المصنف ثانيا الإسباني رافايل نادال والألماني ألكسندر زفيريف السادس، عقد الدور الرابع لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الكبرى في كرة المضرب.

وانضم نادال بفوزه السهل على الكوري الجنوبي هيون تشونغ المصنف 170 السبت بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 في الدور الثالث، الى المصنف أول حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثالث السويسري روجيه فيدرر، في الدور الرابع للبطولة المقامة في نيويورك.

ولحق بنادال ضمن المصنفين البارزين، زفيريف الفائز على السلوفيني ألياز بيديني 6-7 (4-7)، 7-6 (7-4)، 6-3 و7-6 (7-3).

وينتظر الإسباني المتوج ثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز، لقاء مرتقب في دور الـ16 ضد الكرواتي مارين سيليتش بطل 2014، والذي تخطى في الدور الثالث الأميركي جون أيسنر 7-5، 3-6، 7-6 (8-6) و6-4.

وقال نادال الذي حصل على ثلاثة أيام من الراحة بعد انسحاب منافسه في الدور الثالث الأسترالي تاناسي كوكيناكيس بسبب الإصابة، "أنا سعيد لبلوغي الدور الرابع مرة جديدة"، بعد عام من انسحابه بسبب الإصابة من الدور نصف النهائي ضد الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

أضاف "صحيح أنني حصلت على مباريات صعبة في العام الماضي".

من جهته، علق سيليتش على لقائه المقبل ضد نادال، بالتأكيد أنه "عندما تلعب ضد اللاعبين الأبرز، عليك أن تقدم كرة مضرب كبيرة".

ويتفوق نادال (33 عاما) على سيليتش (30 عاما) في ست من ثماني مواجهات مباشرة جمعت بينهما حتى الآن.

من جهته، عانى زفيريف الذي لا يزال يبحث عن تخطي الدور ربع النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام، للمباراة الثالثة تواليا قبل تخطي منافسه بيديني المصنف 80. واحتاج الألماني الشاب الى ثلاث ساعات و36 دقيقة لبلوغ الدور الرابع، علما بأن مباراتيه في الدورين الأول والثاني امتدتا الى خمس مجموعات من أصل خمس ممكنة.

وبلغ زفيريف دور الـ16 في فلاشينغ ميدوز للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ويمكن في حال تخطى منافسه في الدور المقبل الأرجنتيني ديييغو شفارتسمان، أن يكون على موعد في ربع النهائي ضد نادال في حال تمكن الأخير من تخطي سيليتش.

وقال الألماني "هذه المرة الأولى أبلغ فيها الأسبوع الثاني (من البطولة، والذي يشهد منافسات الدور الرابع والأدوار اللاحقة). بالطبع ما زلنا في الدور الرابع، ولا أريد أن أتوقف هنا. أريد أن أواصل".

وتابع الألماني (22 عاما) الذي يعد منذ نحو عامين أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم اللعبة "أريد أن أواصل تحسين أدائي. الأمور لن تصبح أسهل، المنافسون لن يكونوا أسهل، المباريات لن تكون أسهل".

ومن أبرز المتأهلين الى الدور الرابع، الفرنسي غايل مونفيس المصنف 13 الذي تغلب على الكندي دينيس شابوفالوف بصعوبة 6-7 (5-7)، 7-6 (7-4)، 6-4، 6-7 (6-8)، و6-3، والروسي ألكسندر روبليف الفائز على الأسترالي نيك كيريوس 7-6 (7-5)، 7-6 (7-5) و6-3.

وتجمع أبرز مباريات الدور الرابع بين ديوكوفيتش الباحث عن لقبه الرابع في نيويورك والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في إعادة لنهائي 2016 الذي انتهى لصالح الصربي، وفيدرر مع البلجيكي دافيد غوفان.