ماذا قالت شفيونتيك عن أنس جابر؟ من قبل beIN SPORTS September 11, 2022 00:46 4:08 دقيقة أشادت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك، الأولى عالمياً، بما قدته أنس جابر في بطولة أميركا المفتوحة للتنس معربة عن أملها في أن تواجه اللاعبة التونسية في أدوار نهائية أخرى. مقابلات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس أنس جابر إيغا شفيونتيك -آخر الفيديوهات 4:08 دقيقة ماذا قالت شفيونتيك عن أنس جابر؟ 2:26 دقيقة أنس جابر: "سأواصل العمل حتى أتوّج في الغراند سلام" 2:05 دقيقة شفيونتيك تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 3:01 دقيقة نهضة بركان يتوج بكأس السوبر الإفريقية 4:28 دقيقة أتليتيكو مدريد يتجاوز سلتا فيغو بدون صعوبات 4:24 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً كبيراً على قادش 21:22 دقيقة إسعاف أحد المشجعين في مباراة قادش وبرشلونة 4:01 دقيقة نيمار يقود باريس سان جيرمان للفوز على بريست 0:42 دقيقة الشوربجي يتوج بلقب بطولة قطر كلاسيك للاسكواش 2:50 دقيقة لايبتسيش يهزم دورتموند بثلاثية