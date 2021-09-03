وستلاقي بليشكوفا في الدور المقبل الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.

بدورها نجحت الكندية بيانكا أندرييسكو في العبور للدور ذاته بفوزها على الأميركية لورين ديفيس بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-4.

وتواجه أندرييسكو البلجيكية غريت مينين في الدور الثالث.