توجت اليافعة البريطانية إيما رادوكانو بباكورة ألقابها في الـ"غراند سلام" عقب فوزها اليوم السبت على الشابة الكندية ليلى فرنانديس، المصنفة 73 عالمياً، في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بمجموعتين دون مقابل.

وحسمت رادوكانو (18 عاماً) المواجهة أمام فرنانديس (19 عاماً) في نحو ساعتين بنتيجة 6-4 و6-3.

وباتت رادوكانو المصنفة 150 عالمياً، أول بريطانية منذ 44 عامًا تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، وأصغر بطلة في الغراند سلام منذ الروسية ماريا شارابوفا عندما توجت بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عام 2004 في سن السابعة عشرة.

كما أصبحت رادوكانو أول بريطانية تحرز لقب بطولة كبرى منذ فيرجينيا وايد في ويمبلدون عام 1977 وأوّل بريطانية متوجة في فلاشينغ ميدوز منذ وايد نفسها في 1968.

وبلغت رادوكانو الدور النهائي عقب فوزها في نصف النهائي على اليونانية ماريا ساكاري بنتيجة 6-1 و6-4 لتكون أول متأهلة من التصفيات تبلغ نهائي بطولة كبرى وأصغر متأهلة إلى النهائي في 17 عاماً.

في المقابل، وصلت فرنانديس، إلى المشهد الختامي بفوزها على المصنفة ثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا 7-6 (7-3) و4-6 و6-4.

وكانت فرنانديس قد تغلبت على اليابانية ناومي أوساكا المصنفة ثالثة في الدور الثالث والأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة خامسة في ربع النهائي.

