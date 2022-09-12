ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد من قبل beIN SPORTS September 12, 2022 16:09 0:56 دقيقة في تصريح حصري لـ beIN SPORTS أكد كارلوس ألكاراث أنه استلهم العزيمة والإصرار على الفوز من فريق ريال مدريد الذي يعشق الفوز والوصول إلى منصات التتويج. مقابلات beIN SPORTS كارلوس ألكاراث بطولة الولايات المتحدة المفتوحة -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ألكاراث استلهم العزيمة والإصرار من ريال مدريد 0:59 دقيقة مشروع تجميل الدوحة للحفاظ على الهوية القطرية 2:51 دقيقة طوابع فردية لدول المنتخبات المشاركة في المونديال 1:45 دقيقة سارة عصام تشيد بملاعب مونديال قطر 2022 0:41 دقيقة كانتي يرفض العرض الأول من تشلسي لتجديد عقده 0:55 دقيقة توخيل يبدي حزنه بعد انتهاء تجربته مع تشلسي 0:39 دقيقة وولفرهامبتون يعلن التعاقد مع دييغو كوستا 0:50 دقيقة عودة حكيم زياش إلى تشكيلة المنتخب المغربي 0:31 دقيقة رابطة كرة القدم الإنكليزية تعلن عودة المنافسات 0:57 دقيقة إطلاق بطولة مشوّقة للمشجعين خلال كأس العالم