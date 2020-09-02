سيرينا إلى الدور الثاني في فلاشينغ ميدوز

واحتاجت المخضرمة سيرينا (38 عاما) الثامنة عالميا والساعية الى اللقب الـ25 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الموجود بحوزة الاسترالية مارغاريت كورت، إلى ساعة و21 دقيقة للتخلص من مواطنتها المصنفة 96 عالميا.

ونجحت سيرينا الطامحة إلى لقبها الكبير الاول منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2017، في كسر إرسال مواطنتها أربع مرات من أصل ست محاولات، وتمكنت من حسم النقاط المهمة، وقالت في هذا الصدد "أنا سعيدة حقا بالطريقة التي قمت فيها باستغلال هذه النقاط المهمة، أريد أن أعود سيرينا التي كانت في السابق" في إشارة إلى حسمها للنقاط المهمة في مبارياتها السابقة خلافا لمعاناتها في المباريات الأخيرة وتحديدا منذ عودتها الى الملاعب بعد ولادتها.

وأضافت "الفوز بمجموعتين مريح جدا، لم أحقق ذلك منذ مدة طويلة، منذ التسعينيات".

وتلتقي سيرينا في الدور المقبل مع الروسية مارغاريتا غاسباريان المصنفة 117 عالميا والفائزة على البورتوريكية مونيكا بويغ 6-3 و6-7 (صفر-7) و6-صفر.

وتأهلت أيضا التونسية أنس جابر المصنفة في المركز 27 بتغلبها على البولندية كاتارينا كافا 6-2 و7-6 (8-6)، لتضرب موعدا مع الاستونية كايا كانيبي الفائزة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-2.