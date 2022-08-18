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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

جوائز قياسية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

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ستمنح بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى، مجموع جوائز بقيمة قياسية ستبلغ 60.1 مليون دولار هذا العام، مع تخصيص 2.6 مليون دولار للفائز والفائزة بلقب الفردي، ضعف ما سيحصل عليه الوصيف، وفق ما أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب الخميس.

AFP

ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الأدوار الأولى.

وقد تم تخصيص 80 ألف دولار لكل لاعب يخرج من الدور الأول و121 ألفاً في الثاني. وتمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 85% و57% على التوالي منذ عام 2016.

كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223 في المئة مقارنة مع عام 2016.

وسيحصل بطلا منافسات الزوجي على 688 ألف دولار لكل فريق، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف.

وتنطلق منافسات فلاشينغ ميدوز في 29 آب/أغسطس الحالي.
 

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