جوائز قياسية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

ويتجاوز إجمالي الجوائز المالية القيمة السابقة البالغة 57.5 مليون دولار العام الماضي، مع زيادة لافتة للاعبين واللاعبات خلال الأدوار الأولى.

وقد تم تخصيص 80 ألف دولار لكل لاعب يخرج من الدور الأول و121 ألفاً في الثاني. وتمثّل هذه الأرقام ارتفاعًا بنسبة 85% و57% على التوالي منذ عام 2016.

كما سيتم توزيع أكثر من 6.25 مليون دولار في التصفيات، أي زيادة بنسبة 223 في المئة مقارنة مع عام 2016.

وسيحصل بطلا منافسات الزوجي على 688 ألف دولار لكل فريق، وهو ضعف ما سيحصل عليه الثنائي الوصيف.

وتنطلق منافسات فلاشينغ ميدوز في 29 آب/أغسطس الحالي.

