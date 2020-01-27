من جهته، استعاد السويسري ستانيسلاس فافرينكا شيئاً من بريق الماضي بإقصائه الروسي دانييل مدفيديف.

وواصل نادال حلمه بمعادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى المسجل باسم غريمه السويسري روجيه فيدرر (20)، بعد فوزه الإثنين على البطل المحلي نيك كيريوس 6-3 و3-6 و7-6 (8-6) و7-6 (7-4).

واحتاج الإسباني البالغ 33 عاما لثلاث ساعات و38 دقيقة لكي يبلغ ربع النهائي للمرة 12 في ملبورن و42 في الغراند سلام، محققا انتصاره الخامس من أصل 8 مواجهات جمعته بالأسترالي في ثالث لقاء بينهما في البطولات الكبرى، بعد ثمن نهائي ويمبلدون 2014 حين فاز الأخير، والدور الثاني للبطولة الإنكليزية العام الماضي حين فاز نادال.

وبعد ترجمته فرصة من أصل اثنتين لكسر إرسال كيريوس في المجموعة الأولى، ما خوله حسمها 6-3 في 36 دقيقة، واجه نادال صعوبة في بداية الثانية وتنازل عن إرساله ليتخلف 1-3 و2-5 قبل أن يخسر مجموعته الأولى في ملبورن بعد أن حسمها منافسه 6-3 في 46 دقيقة.

وجاءت المجموعة الثالثة متقاربة جدا، وفشل أي من اللاعبين في فرض نفسه على إرسال الآخر مع فرصة وحيدة فقط لنادال عجز عن ترجمتها لخلق الفارق، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى شوط فاصل حسمه الإسباني بصعوبة بالغة 8-6، منهيا المجموعة في 74 دقيقة.

وضرب نادال بقوة في بداية المجموعة الرابعة وتقدم 3-1 بعد انتزاعه الشوط الثالث على إرسال منافسه، وكان يرسل للفوز باللقاء قبل أن يرتكب خطأين مزدوجين، ما تسبب بخسارته الشوط العاشر على إرساله، ليحتكم اللاعبان مجددا الى شوط فاصل حسمه الإسباني 7-4.

إعادة لنهائي رولان غاروس على أرض ملبورن

ويلتقي نادال، الساعي لاحراز لقب البطولة الأسترالية للمرة الثانية فقط في مسيرته (بعد 2009)، في اختباره المقبل تييم الذي تغلب بسهولة على الفرنسي غايل مونفيس العاشر 6-2 و6-4 و6-4.

وستكون مواجهة ربع النهائي بين نادال الذي وصل الى نهائي البطولة الأسترالية أربع مرات أعوام 2012 و2014 و2017 و2019 الى جانب فوزه باللقب عام 2009، وتييم اعادة لنهائي بطولة رولان غاروس العام الماضي حين حقق الإسباني فوزه التاسع على منافسه من أصل 13 مواجهة.

والتقى اللاعبان خمس مرات سابقا في الغراند سلام، وخرج نادال منتصرا من جميعها، أولها عام 2014 في الدور الثاني لرولان غاروس ثم عام 2017 في نصف نهائي البطولة الفرنسية أيضا، وعام 2018 في نصف نهائي رولان غاروس وربع نهائي فلاشينغ ميدوز، وصولا الى العام الماضي ونهائي البطولة الفرنسية.

حنكة فافرينكا تتفوق على موهبة ميدفيديف

واستفاد فافرينكا من خبرته واستعاد البريق الذي خوله الفوز بثلاثة ألقاب كبرى بين 2014 و2016، وذلك باقصائه أحد المواهب الصاعدة بقوة مدفيديف بالفوز عليه 6-2 و2-6 و4-6 و7-6 (7-2) و6-2.

وبعد أن انتهى مشواره على يد الروسي في الدور الأول لبطولة ويمبلدون عام 2017 ثم في الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، استرد فافرينكا اعتباره من مدفيديف وبلغ ربع نهائي البطولة الأسترالية للمرة الأولى منذ 2017 والخامسة في مسيرته.

ويأمل ابن الـ34 عاما الذي تراجع مستواه بسبب الاصابات، مواصلة المشوار حتى النهاية والفوز باللقب للمرة الثانية بعد 2014، حين توج بلقبه الكبير الأول قبل أن يضيف اليه لقبي رولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016.

وكان فافرينكا سعيدا بـ "مباراة رائعة أخرى. المستوى كان مرتفعا جدا والأجواء كانت مميزة للغاية هنا في أستراليا. من الرائع أن أواصل اللعب وعلى هذا المستوى. أنا سعيد حقا بما أقوم به في الملعب".

وحرم فافرينكا منافسه الروسي الذي خسر حتى الآن جميع المباريات الخمس التي خاض خلالها مجموعة خامسة حاسمة، من بلوغ ربع النهائي الثاني له فقط في الغراند سلام، بعد فلاشينغ ميدوز العام الماضي حين وصل الى النهائي قبل الخسارة أمام الإسباني رافايل نادال.

ويلتقي فافرينكا في ربع النهائي الثامن عشر له في الغراند سلام الألماني ألكسندر زفيريف السابع الذي تخطى عقبة الروسي الآخر أندري روبليف السادس عشر بسهولة 6-4 و6-4 و6-4 في ساعة و37 دقيقة، واضعا حدا لمسلسل انتصارات الأخير عند 15 مباراة منذ بداية الموسم، ويبلغ هذا الدور للمرة الأولى في ملبورن والثالثة في الغراند سلام.