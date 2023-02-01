دجوكوفيتش شارك في ملبورن وهو يعاني من تمزّق 3 سنتيمترات

وتساوى دجوكوفيتش، البالغ 35 عاماً، بعدد الألقاب الكبرى مع الإسباني رافاييل نادال (22 لكل منهما)، واستعاد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة كريغ تايلي في مقابلة مع إذاعة "سن" المحلية "أصيب بتمزق ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر".

واشتكى دجوكوفيتش عدة مرات خلال البطولة من ألم في فخذه الأيسر لكنه رفض الانسحاب، علماً أنه تغلب في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5).

ولاحقاً، أعلن "دجوكو" أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام، قبل أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء لخوض منافسات دورة دبي التي تقام من 27 شباط/فبراير الحالي إلى 4 آذار/مارس المقبل.