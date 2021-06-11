مواجهة مرتقبة بين تركيا وإيطاليا في افتتاح "يورو 2020" من قبل beIN SPORTS June 11, 2021 10:35 2:42 دقيقة ستتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى العاصمة الإيطالية روما التي تحتضن مباراة تركيا وإيطاليا في افتتاح منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية تركيا منتخب إيطاليا يورو 2020 إيطاليا بطولة أمم أوروبا منتخب تركيا -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة "دربي" قوي بين تونس والجزائر 2:45 دقيقة مباراة تحت أصوات القذائف والقصف 0:42 دقيقة بوغبا: "المنتخب أصبح أقوى بقدوم بنزيمة" 3:47 دقيقة يورو 2020: مجموعة خامسة عنوانها التشويق 4:29 دقيقة تعرف على آخر أخبار "يورو 2020" 2:42 دقيقة تركيا وإيطاليا في افتتاح "يورو 2020" 0:40 دقيقة موافقة رسمية على إقامة كوبا أميركا في البرازيل 1:09 دقيقة مدرب منتخب تركيا: "سنحاول الظهور بشكل جيد" 0:53 دقيقة كرايتشيكوفا تتخطّى ساكاري وتبلغ النهائي 0:40 دقيقة جائزة أفضل مدافع من نصيب الفرنسي غوبير