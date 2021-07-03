تأهل المنتخب الإنكليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" عقب تغلبه القوي على نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون رد السبت في إطار الدور ربع النهائي من البطولة.

أقيمت المباراة على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما وافتتح هاري كاين التسجيل لإنكلترا في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف هاري ماغواير الهدف الثاني في الدقيقة 46 ثم عاد كاين وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 63 أحرز جوردان هندرسون الهدف الرابع.



مباراة إنكلترا وأوكرانيا – أبرز أحداث المباراة

نهاية المباراة على وقع فوز كاسح للمنتخب الإنكليزي .. الإنكليز يعودون إلى لندن منتصرين ويستعدون لمواجهة المنتخب الدنماركي في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء القادم.

الدقيقة 85 – نشاط للمنتخب الأوكراني بحثاً عن تسجيل هدف الشرف إلا أن الدفاع الإنكليزي بقيادة ستونز وماغواير له الكلمة العليا دائماً.

الدقيقة 75 – المنتخب الإنكليزي يتحكم في سرعة المباراة كما يريد .. هدوء في أداء الفريق وخروج نجمه هاري كاين ونزول البديل دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون في الظهور الأول له في البطولة.

الدقيقة 63 – هدف رابع !!!! إعصار إنكليزي كاسح .. هاري كاين أطلق تسديدة نارية أخرجها بصعوبة حارس أوكرانيا إلى ركلة ركنية، نفذها ماسون ماونت فذهبت الكرة على رأس البديل جوردان هندرسون الذي لم يتوان في إيداعها الشباك وسط صيحات الفرح للاعبي المنتخب الإنكليزي الذين قدموا رسالة تحذير للجميع مفادها أن منتخب الأسود الثلاثة مرشح فوق العادة للتتويج بلقب يورو 2020.

الدقيقة 50 – منتخب الأسود الثلاثة يضرب بقوة ويحرز الهدف الثالث، الجبهة اليسرى لإنكلترا بقيادة ستيرلينغ وشو "دمرت" دفاعات المنتخب الأوكراني تماماً، ستيرلينغ مرر كرة ماكرة بكعبه لشو الذي رفعها عرضية فانقض عليها هاري كين محرزاً هدفه الثاني والثالث لإنكلترا التي اقتربت جداً من الدور نصف النهائي.

هاري كاين ينهي التشويق 🤩ويوقّع ثالث أهداف إنكلترا في شباك 🥅 أوكرانيا 🇺🇦! #يورو2020 #أوكرانيا_إنكلترا pic.twitter.com/KOh3UE2Pyp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 3, 2021

الدقيقة 46 – المنتخب الإنكليزي يواصل بدايته النارية مع انطلاق كل شوط، لوك شو انبرى لركلة حرة مباشرة ولعب كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء الأوكرانية انقض عليها قلب الدفاع هاري ماغواير وسددها برأسه معلناً تسجيل الهدف الثاني.

انطلاق الشوط الثاني

حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم إنكلترا بهدف نظيف .. إنكلترا تتقدم بهدف مبكر ورحيم ستيرلينغ يواصل إبداعه مع منتخب بلاده، على الجانب الآخر المنتخب الأوكراني لم يستسلم ولم يفقد الأمل بل واصل هجماته الخطيرة على مرمى حارس إنكلترا بيكفورد.

الدقيقة 39 – غادون سانشو جناح إنكلترا كاد أن يعلن عن نفسه بإحراز الهدف الثاني، استلم كرة من شو ثم سددها أرضية قوية تصدى لها بمرونة ومهارة حارس أوكرانيا.

الدقيقة 33 – حصار إنكليزي للمنتخب الأوكراني في منطقة جزاءه وديكلان رايس سدد كرة صاروخية من خارج الصندوق تصدى لها بصعوبة بالغة حارس أوكرانيا بوشكان.

الدقيقة 29 – المنتخب الإنكليزي يسعى لقتل المباراة في الشوط الأول وإحراز الهدف الثاني، لوك شو انبرى لركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ورفع بإتقان انقض عليها كاين برأسه أعلى من الجميع إلا أنه سدد الكرة فوق العارضة الأوكرانية.

الدقيقة 17 – الظهور الأوكراني الأول على الصعيد الهجومي كايل ووكر مرر الكرة بالخطأ وصلت إلى رومان ياريمتشيوك الذي سيطر على الكرة وتقدم بسرعة ثم سدد صوب المرمى إلا أن حارس المنتخب الإنكليزي جوردان بيكفورد نجح في أول اختبار حقيقي وأخرج الكرة إلى ركنية.

الدقيقة 15 - هدوء في نسق اللعب .. منتخب أوكرانيا يحاول أن يقوم بردة الفعل والسيطرة على الكرة من أجل بناء الهجمات إلا أن "حائط الصد الإنكليزي" في وسط الملعب المكون من كالفين فيلبس وديكلان رايس يضغط بقوة ويفسد مبكراً أي محاولة أوكرانية.

الدقيقة الرابعة – انطلاقة نارية لمنتخب الأسود الثلاثة سيطرة منذ الثواني الأولى ومجموعة من التمريرات تنتهي عند رحيم ستيرلنغ الذي أهداها تمريرة حاسمة "سحرية" لهاري كاين داخل منطقة الجزاء وانقض الأخير على كرته وسددها في مرمى الحارس الأوكراني جيورجي بوشكان محرزاً هدف التقدم لإنكلترا.

الدقيقة الأولى – حكم اللقاء الألماني فليكس بريخ أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الأوكراني والإنكليزي اللذان يصطدمان على أرض ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما بحثاً عن مواجهة الدنمارك في الدور نصف النهائي.

