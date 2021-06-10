منتخب أوكرانيا بقيادة تشيفشينكو يواصل التحضير لليورو من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 11:29 1:12 دقيقة يواصل المنتخب الأوكراني بقيادة مدربه أندري تشيفشينكو استعداداتِه للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية يورو 2020 بطولة أمم أوروبا أوكرانيا -آخر الفيديوهات 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020 2:16 دقيقة آخر مستجدات استعدادات إيطاليا لـ"يورو 2020" 4:45 دقيقة آخر مستجدات إصابة نجم المنتخب الفرنسي كريم بنزيمة 3:40 دقيقة حصيلة تحضيرات هولندا لـ"يورو 2020" 3:19 دقيقة آخر أخبار "لا روخا" قبل خوض منافسات "يورو 2020" 2:53 دقيقة يورو 2020 - المجموعة الرابعة محط الأنظار 0:56 دقيقة لا عقوبات بحقّ الأندية المتمرّدة على الـ"يويفا" 2:42 دقيقة أولمبياد طوكيو - آخر اللمسات قبل انطلاق الألعاب 0:43 دقيقة نادال يتخطّى شفارتسمان ويبلغ نصف النهائي