كيفية مشاهدة مباراة إنكلترا والتشيك

مشاهدة مباراة إنكلترا والتشيك في بث مباشر على beIN SPORTS

إنكلترا وجمهورية التشيك – أبرز أحداث المباراة الدقيقة الثانية – انطلاقة نارية للمنتخب الإنكليزي، لوك شو أرسل كرة بينية رائعة لرحيم ستيرلينغ الذي انطلق وسبق كل المدافعين ثم لعب الكرة "ساقطة" في المرمى ارتطمت بقائم مرمى الحارس التشيكي توماس فاسليك. الدقيقة الأولى – حكم المباراة البرتغالي أرتور دياز أطلق صافرته معلنا انطلاق المواجهة المرتقبة بين منتخبي جمهورية التشيك وإنكلترا المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي في قمة مرتقبة ستحدد صدارة المجموعة الرابعة.



تشكيلة المنتخبين

جمهورية التشيك

Our squad for the last #EURO2020 Group D match against England. The starting XI is the same as in the previous match. #CZE 🆚 #ENG pic.twitter.com/wOcRG3JScm — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 22, 2021

إنكلترا

Team news is in... 📝



Here's how the #ThreeLions line up for tonight's clash with Czech Republic at @wembleystadium: pic.twitter.com/MGMuDygqRL — England (@England) June 22, 2021

مباراة إنكلترا وجمهورية التشيك تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN SPORTS إذ يطمح المنتخب الإنكليزي الذي ضمن بلوغه ثمن النهائي مع تشيكيا إلى اعتلاء صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

موعد مباراة إنكلترا والتشيك

موعد مباراة إنكلترا والتشيك هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنكلترا والتشيك

مباراة إنكلترا والتشيك ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS MAX 1 ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك اضغط هنا.

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