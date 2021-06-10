ماغواير يعود للمشاركة في تدريبات إنكلترا من قبل beIN SPORTS June 10, 2021 15:55 0:52 دقيقة عاد هاري ماغواير للمشاركة في تدريبات المنتخب الإنكليزي استعداداً لمواجهته الأولى في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". تقارير إخبارية منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا إنكلترا هاري ماغواير -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة الجماهير تغادر مكرهة مباراة دجوكوفيتش وبيريتيني! 0:50 دقيقة نادال لا يقلق من خسارة أي مجموعة 2:58 دقيقة بطولة أمم أوروبا: إثارة مرتقبة في المجموعة الرابعة 0:56 دقيقة غريليش يشيد بكاين وهندرسون 1:10 دقيقة بلجيكا تتجهّز لانطلاق مشوارها في النهائيات 1:23 دقيقة المنتخب "البرتقالي" يتأهب لخوض غمار اليورو 1:12 دقيقة منتخب أوكرانيا يواصل التحضير لليورو 0:31 دقيقة تشيتشي يكشف النقاب عن لائحة المنتخب البرازيلي 1:37 دقيقة دجوكوفيتش يتجاوز عقبة بيريتيني بنجاح 2:58 دقيقة مواهب شابة تجذب أنظار العالم في يورو 2020