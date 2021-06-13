لويس إنريكي يشدد على أهمية مباراة إسبانيا والسويد من قبل beIN SPORTS June 13, 2021 20:59 0:40 دقيقة أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أنّ المباراةَ الأولى مهمة لتحديد مسار لا روخا في المنافسة، وذلك قبل مواجهة السويد في إشبيلية في افتتاح مبارياتهما ضمن بطولة أمم أوروبا ألفين وعشرين. وشدّد لويس إنريكي على صعوبة المواجهة أمام السويد مضيفاً أن الفوز بها سيمنح لاعبيه دفعة قوية. مقابلات يورو 2020 منتخب إسبانيا لويس إنريكي -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة ألابا يتفهم تغيير مركزه أمام مقدونيا الشمالية 0:40 دقيقة لويس إنريكي يشدد على أهمية مباراة إسبانيا والسويد 1:01 دقيقة مبابي يريد تجاوز تصريحات جيرو من أجل منتخب فرنسا 4:24 دقيقة النمسا تقتنص فوزاً هاماً من مقدونيا الشمالية 1:22 دقيقة دجوكوفيتش بطلاً لرولان غاروس 2:14 دقيقة كاين يثني على زملائه بعد الفوز على كرواتيا 1:01 دقيقة ستيرلينغ يطلق تصريحات خاصة بشأن هدفه الأول 0:37 دقيقة بانديف يوقع على هدف تاريخي في يورو 2020 2:58 دقيقة إنكلترا تحقق مرادها بتخطي كرواتيا 2:19 دقيقة البرازيل تواجه فنزويلا المنقوصة بسبب كورونا