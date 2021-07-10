كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" من قبل beIN SPORTS July 10, 2021 19:08 11:20 دقيقة أكد قائد المنتخب الإيطالي جورجو كيليني أن الحافزَ موجود لخوض المواجهة النهائي ليورو 2020 أمام المنتخب الإنكليزي، مضيفا في الوقت ذاته أن الوصول إلى النهائي امتيازٌ يجب استغلالُه على الوجه الأمثل. منتخب إيطاليا منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا جورجيو كيليني -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة مباراة الرجاء وشبيبة القبائل - التغطية الخاصة 13:15 دقيقة مانشيني يحذّر من قوة منتخب إنكلترا 11:20 دقيقة كيليني: "نمتلك الحافز اللازم لخوض نهائي اليورو" 0:36 دقيقة دجوكوفيتش وبيريتيني للبحث عن إنجاز تاريخي 3:14 دقيقة بارتي تتغّلب على بليشكوفا وتحرز لقب بطولة ويمبلدون 0:40 دقيقة "يويفا" يسلّط عقوبة مالية على الاتحاد الإنكليزي 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:48 دقيقة بونوتشي يُشيد ببصمة مانشيني 3:08 دقيقة البرازيل تعدّ العدّة لمواجهة الأرجنتين 0:29 دقيقة أرسنال يضمّ البرتغالي تافاريس إلى صفوفه