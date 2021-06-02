كروس جاهز لخوض غمار الـ"يورو" من قبل beIN SPORTS June 2, 2021 15:34 0:50 دقيقة أكد توني كروس، نجم خط وسط نادي ريال مدريد، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا وأنه أصبح جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة أمم أوروبا. تقارير إخبارية توني كروس يورو 2020 المنتخب الألماني -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة الإصابة تُجبر كفيتوفا على الانسحاب من رولان غاروس 0:32 دقيقة كاساتكينا تُخرج بينشيتش من رولان غاروس 0:36 دقيقة زفيريف يتجاوز عقبة سافيولين بصعوبة 1:05 دقيقة الاتحاد الآسيوي يعتمد تقنية الفيديو لإجراء القرعة 0:37 دقيقة المنتخب الإنكليزي في "بروفة" أمام النمسا 0:50 دقيقة كروس جاهز لخوض غمار الـ"يورو" 0:32 دقيقة مواجهة ودية بين ألمانيا والدنمارك 4:39 دقيقة تعرّف على آخر أخبار بطولة كوبا أميركا 0:44 دقيقة برشلونة يعلن استعادة لاعبه إيمرسون من بيتيس 0:36 دقيقة الهولندي فان بومل مدرباً لفولفسبورغ