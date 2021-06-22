وسجل كل من نيكولا فلاشيتش (17) ولوكا مودريتش (62) وإيفان بيريشيتش (77) أهداف وصيف بطل العالم في المقابل دوّن كالوم ماكغريغور هدف اسكتلندا الوحيد في الدقيقة 42.

ويحتل منتخب كرواتيا وصافة المجموعة (4 نقاط) بفارق 3 نقاط عن إنكلترا متصدرة المجموعة بـ7 نقاط فيما يأتي منتخب جمهورية التشيك في المركز الثالث بفارق الأهداف عن رفاق مودريتش فيما تذيل منتخب اسكتلندا اللائحة بنقطة وحيدة.

وبعد حملة ناجحة في مونديال روسيا 2018، حينما حل وصيفاً لفرنسا، تبدلت معالم منتخب كرواتيا في البطولة الحالية، فقدّم صورة باهتة في البطولة القارية من دون إيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش المعتزلين دولياً.

لكن مباراة الثلاثاء شكلت انتفاضة للكرواتيين الذين بدأوا المباراة بعزيمة قوية.

وفي الدقيقة 17، رفع فلاشيتش من مستوى إثارة المباراة بافتتاحه التسجيل لكرواتيا، بعدما استلم تمريرة رأسية من لاعب إنتر الإيطالي إيفان بيريشيتش داخل منطقة الجزاء، فاستلمها على صدره وهيأها أمامه، قبل أن يسددها زاحفة أرضية إلى يمين الحارس الإسكتلندي ديفيد مارشال.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، أعاد الاسكتلنديون المباراة إلى النقطة الصفر، وأدركوا التعادل عن طريق ماكغريغور الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وأسكنها شباك دومينيك ليفاكوفيتش (42).

ودخل المنتخب الكرواتي الشوط الثاني ضاغطاً بشدة ومصمماً على خطف التأهل.

وكان له ذلك بتسجيل هدف ثان أسطوري بيمين مودريتش الذي سدد كرة بلمسة رائعة بالطرف الخارجي لقدمه من خارج منطقة الجزاء، غالط بها الحارس الإسكتلندي الذي حاول صدها بلا جدوى (62).

يمين مودريتش نفسها كانت خلف الركلة الركنية التي رفعها نجم ريال مدريد الإسباني، وارتقى لها بيريشيتش برأسية حوّلها في شباك الاسكتلنديين، معلناً عن ثالث أهداف كرواتيا (77).

وتألق ليفاكوفيتش في التصدي لمحاولات عدة من المنتخب الاسكتلندي لتقليص الفارق، مساهماً في الذود عن شباك الكرواتيين ليحجزوا مقعدهم في الدور ثمن النهائي، وتنهي اسكتلندا مشوارها في المركز الأخير بنقطة يتيمة.