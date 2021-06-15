متابعة - أحمد النفيلي

استهل المنتخب الفرنسي مشواره في بطولة أمم أوروبا يورو 2020 بتحقيق فوز مهم على نظيره المنتخب الألماني بهدف دون رد الثلاثاء في ميونيخ ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20.

بذلك حصل الديوك على أول ثلاث نقاط في مسيرتهم في البطولة، وحلوا في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب البرتغالي الذي اكتسح المجر بثلاثية نظيفة.

فرنسا وألمانيا – أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 + 8 – حكم اللقاء أطلق صافرته معلناً نهاية المباراة بفوز فرنسا على ألمانيا في عقر دارها وبهدف ألماني بالخطأ في مرماه .. مهمة الماكينات الألمانية تتعقد مبكراً جداً، رجال المدرب يواكيم لوف افتقدوا للحسم وللأنياب الهجومية اللازمة رغم سيطرتهم على أغلب فترات الشوط الثاني.

الدقيقة 85 – كريم بنزيمة يحرز الهدف الثاني بتمريرة من مبابي إلا أن تقنية الفيديو المساعد "VAR" ألغت الهدف بداعي التسلل.

الدقيقة 78 – مبابي استغل تمريرة خاطئة من المنتخب الألماني وانفرد بالمرمى إلا أن هوميلز تدخل في التوقيت الحاسم وأبعد الكرة قبل أن يودعها مهاجم فرنسا في الشباك .. الإعادة التلفزيونية أكدت أن مدافع المانشافت لمس الكرة قبل أن يسقط مبابي لذلك لم يحتسب الحكم ركلة جزاء.

الدقيقة 73 – لوف يسعى لتنشيط المنتخب الألماني هجوميا .. دفع بتيمو فيرنر بدلاً من غنابري ولوروا سانيه بديلاً لهافيرتس.

الدقيقة 69 – ركلة ركنية لألمانيا انقض عليها قلب دفاع المانشافت روديغير وسددها برأسه إلا أنها ذهبت عالية فأمسكها لوريس بسهولة.

الدقيقة 58 – ألمانيا تقدم أفضل مستوى لها في اللقاء حالياً .. كيميش يقود الهجمات من الجبهة اليمنى بعرضياته المتقنة من إحداها انقض غوسينس محاولا لعب الكرة بشكل مباشر إلا أنه تدخل بقوة على بنجامان بافار الذي سقط فأوقف حكم اللقاء اللعب للاطمئنان على ظهير فرنسا.

الدقيقة 54 – غنابري يهدر فرصة إدراك التعادل ويضيع أهم كرة هجومية لألمانيا في المباراة عندما انقض على عرضية روبن غوسينس وسدد الكرة مباشرة إلا أنها ذهبت فوق العارضة بغرابة.

الدقيقة 52 – أدريان رابيو كاد أن يعزز تقدم المنتخب الفرنسي حصل على كرة رائعة من مبابي وانفرد تماماً من الجبهة اليسرى وسدد صوب المرمى إلا أن كرته اصطدمت بالقائم وذهبت إلى خارج الملعب.



انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تقدم مستحق للمنتخب الفرنسي بهدف دون رد .. الديوك الفرنسية أكثر ثبات في أرض الملعب على الصعيدين الدفاعي والهجومي .. انطلاقات كليان مبابي لم تتمكن الماكينات الألمانية من إيقافها إلا أنها لم تستغل على الشكل الأمثل إلى الآن.

الدقيقة 35 – هجوم متواصل من لاعبي المنتخب الألماني إلا أن كانتي يخطف الأنظار بتحركاته السريعة وانقضاضه المستمر على الكرة وانطلاقته لبناء الهجمات السريعة الخاطفة.

الدقيقة 26 – محاولات ألمانية حثيثة للعودة سريعاً في المباراة، توني كروس حصل على ركلتين حرتين متتاليتين إلا أن الأولى اصطدمت بالحائط البشري والثانية ذهبت فوق عارضة حارس مرمى المنتخب الفرنسي هوغو لوريس.

الدقيقة 20 – الديوك يفتتحون التسجيل بهدف من النياران الصديقة ... بوغبا لعب كرة بعرض الملعب وصلت إلى لوكاس هيرنانديز الذي لعبها عرضيه انقض عليها قلب الدفاع ماتس هوملز بغية تشتيتها إلا أن كرته سكنت الشباك معلنة تقدم المنتخب الفرنسي.

الدقيقة 17- الظهور الحقيقي الأول هجوميا للمنتخب الفرنسي مبابي يتوغل ويسدد بقوة كرة خاطفة أخرجها بصعوبة الحارس مانويل نوير لركلة ركنية.

الدقيقة 16 – منتخب فرنسا يحصل على أول ركلة ركنية في المباراة إلا أنها لم تستغل.

الدقيقة 15 – مفاتيح اللعب في المنتخبين يعانون من الضغط المستمر عليهم في وسط الملعب، توجد أفضلية نسبية للثلاثي الألماني سيرجي غنابري وكاي هافيرتس وتوماس مولر إلا أن الثلاثي كانتي وبوبغا ورابيو لهم الكلمة العليا إلى الآن.

الدقيقة العاشرة – بداية هادئة وحذرة من منتخبي فرنسا وألمانيا في غياب تام لأي فرصة خطرة على أي من المرميين.

الدقيقة الأولى – حكم المباراة كارلوس ديل سيرو غراندي أطلق صافرته معلناً انطلاق المواجهة الكبرى بين فرنسا بطلة العالم ووصيفة بطل يورو 2016 والماكينات الألمانية التي تخوض المباراة في عقر دارها ملعب أليانز أرينا، مواجهة كبرى زادت أهميتها بعد الانتصار الساحق للبرتغال حاملة اللقب على المجر بثلاثية نظيفة.

مباراة فرنسا وألمانيا - تشكيلة المنتخبين

فرنسا

🗒️ TEAM NEWS: Rabiot is preferred in midfield alongside Pogba and Kanté...



🇫🇷 Most exciting France player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021

ألمانيا