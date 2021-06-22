المنتخب الإنكليزي ينشد خطف الصدارة من قبل beIN SPORTS June 22, 2021 10:54 3:39 دقيقة يطمح المنتخب الإنكليزي لخطف صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على نظيره التشيكي في قمة تعد بالكثير، مواجهة سيبحث فيها هاري كين عن افتتاح عداد أهدافه في المنافسة. تقارير إخبارية منتخب إنكلترا يورو 2020 بطولة أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 2:04 دقيقة مواجهة حاسمة بين كرواتيا واسكتلندا 3:39 دقيقة المنتخب الإنكليزي ينشد خطف الصدارة 1:19 دقيقة ألونسو: "نشعر بحزن جراء الهزيمة أمام الأرجنتين" 1:02 دقيقة جيرمان بيزيلا: "دفاعنا كان جيداً" 0:53 دقيقة ألميرون: "ميسي أفضل لاعب في العالم" 1:09 دقيقة دي ماريا: "العامل البدني أثّر علينا" 3:09 دقيقة الأرجنتين تتصدر وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا 1:37 دقيقة برافو: "حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية" 1:07 دقيقة سواريز: "أنا هنا لمساعدة المنتخب" 3:22 دقيقة قمّة أوروغواي وتشيلي تنتهي بالتعادل