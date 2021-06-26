وخلافاً لمبارياته الثلاث في دور المجموعات التي فاز بها جميعاً مسجلاً سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني الأمرّين أمام النمسا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين فيديريكو كييزا وماتيو بيسينا اللذين سجلا هدفي الأتزوري في الدقيقتين 95 و105 في حين أحرز ساسا كالادزيتش هدف النمسا في الدقيقة 114.

وتلتقي إيطاليا في ربع النهائي في الثاني من تموز/يوليو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ الفائز من مواجهة الأحد بين منتخبي البرتغال حامل اللقب وبلجيكا في إشبيلية الإسبانية.

وخرج المنتخب الإيطالي من ملعب "ويمبلي" وفي رصيده 12 انتصاراً على التوالي و31 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية.

أما الهدف الذي أحرزه كالادزيتش فهو أول هدف تستقبله شباك إيطاليا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 منهياً سلسلةً من 19 ساعة و28 دقيقة من الحفاظ على نظافة الشباك.

إيطاليا والنمسا - أبرز أحداث المباراة:

- نهاية المباراة بفوز متأخر وصعب لإيطاليا 2-1 وبلوغها ربع نهائي يورو 2020.

- الدقيقة 114: البديل ساسا كالادزيتش يقلّص الفارق للنمسا بكرة رأسية سابحة مستغلاً ركلة ركنية نفذها شوب!!!

- الدقيقة 110: فرصة كبيرة للنمسا لتذليل الفارق لكن مارسيل زابيتسر يسدد برعونة وهو بمواجهة المرمى.

- الدقيقة 106: دوناروما يتألق بالتصدي لكرة البديل لويس شوب الصاروخية!!

- الدقيقة 105: الهدف الثاني لإيطاليا!!!!!!! البديل ماتيو بيسينا ينجح في خطف الهدف الإيطالي الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة بعدما حضر له أتشيربي الكرة وهو مرمي في أرض الملعب.

- الدقيقة 95: هدف لإيطاليا!!!!! كرة متقنة من سبيناتسولا إلى كييزا غير المراقب داخل منطقة الجزاء الذي يروضها ويتخطى لايمر على الناحية اليسرى قبل أن يصوبها قوية إلى شباك الحارس باخمان!!!

- الدقيقة 94: البديل كييزا من الناحية اليمنى يباغت الدفاع النمساوي بتصويبة على المرمى لكن الحارس في المرصاد.

- الشوطان الإضافيان

- الدقيقة 90+6: نهاية الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف.

- الدقيقة 90: المباراة تتجه إلى التعادل والتمديد، وخمس دقائق محتسبة بدلاً عن ضائع. النمسا انتفضت في الشوط الثاني وقدم لاعبوها أداء رجولياً مقابل تراجع ملحوظ للاعبي الأتزوري.

- الدقيقة 84: روبيرتو مانشيني يدفع ببيلوتي مكان إيموبيلي وبكييزا مكان بيراردي.

- الدقيقة 80: أفضلية كبيرة للمنتخب النمساوي الذي يقدم أداء أفضل من الأتزوري ويشكل خطورة أكثر على مرمى دوناروما.

- الدقيقة 74: المنتخب النمساوي يُحرج إيطاليا في الشوط الثاني وركلة حرة مباشرة للنمسا لُعبت إلى داخل منطقة الجزاء كادت أن تسفر عن ركلة جزاء، بعد الخطأ الذي ارتكبه بيسينا على لاينر، لكن الحكم احتسب حالة تسلل على النمسا.

- الدقيقة 72: لورينزو إنسينيي يتسرع أمام المرمى ويسدد برعونة مضيعاً فرصة كبيرة للتسجيل.

- الدقيقة 67: دخول لوكاتيلي مكان فيراتي وبيسينا مكان باريلا في صفوف الأتزوري.

- الدقيقة 65: الحكم يلغي الهدف والنتيجة تعود بيضاء في ويمبلي. الفرحة لم تدم طويلاً عند النمساويين.

- الدقيقة 64: هدف للنمسا!!!! هدف من كرة رأسية لأرناوتوفيتش لكن الحكم يريد التحقق. بعد العودة للفار الحكم الإنكليزي تايلور يلغي الهدف بداعي التسلل على أرناوتوفيتش.

- الدقيقة 61: مارسيل زابيتسر يتوغل نحو المرمى الإيطالي ويسدد بقوة لكن الكرة تتحول إلى خارج من قدم بونوتشي إلى ركنية.

- الدقيقة 52: خطأ من دي لورينزو على باومغارتنر وركلة حرة من حدود منطقة الجزاء خطيرة جداً للنمسا ينبري لها القائد دافيد ألابا لكن الكرة تعلو عارضة دوناروما!!! لاعب ريال مدريد الجديد كان أمام فرصة حقيقية لمنح التقدم لبلاده!

- الدقيقة 48: مهرجان لماركو أرناوتوفيتش داخل منطقة جزاء إيطاليا، يرواغ أكثر من لاعب على مقربة من الحارس دوناروما لكنه يفتقد للمسة الأخيرة.

- الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. المنتخب الإيطالي سيطر على مجريات الشوط الأول، استحوذ على الكرة وهدد المرمى النمساوي في أكثر من مرة وكاد أن يسجّل من تسديدة جميلة لإيموبيلي في الدقيقة 32 لكن القائم حرم الأتزوري من تقدّم مستحق في الشوط الأول، في حين عرف لاعبو النمسا كيف يضيقون المساحات على منافسهيم وجرهم إلى التعادل.

- 11 محاولة لإيطاليا على مرمى النمسا، مقابل محاولة وحيدة للأخيرة على مرمى دوناروما.

- الدقيقة 42: سبيناتسولا يطلق كرة قوية زاحفة والحارس النمساوي ينجح في إخراجها إلى ركنية!!

- الدقيقة 36: محاولة للنمسا على المرمى الإيطالي وعرضية إلى كريستوف باومغارتنر إلا أن الحارس جانلويجي دوناروما يرتقي عالياً ويلتقط الكرة.

- الدقيقة 32: كاد تشيرو إيموبيلي أن يفتتح التسجيل لإيطاليا!!! نجم لاتسيو يطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء والقائم الأيمن ينوب عن الحارس باخمان هذه المرة في التصدي!!!!

- الدقيقة 20: يبدو أن المهمة لن تكون سهلة على لاعبي المنتخب النمساوي الذين يحاولون قدر المستطاع الحد من تقدّم لاعبي إيطالي الذين سجلوا 7 أهداف في الدور الأول ولم يستقبل مرماهم أي هدف.

- الدقيقة 17: الحارس باخمان يتصدى بقدمه لتسديدة محكمة من نيكولو باريلا! كاد المنتخب الإيطالي أن يفتتح النتيجة!! الأتزوري يهاجم بضراوة ولاعبو النمسا يلجؤون للخشونة للحد من المحاولات الخطيرة.

- الدقيقة 11: أولى التسديدات الخطيرة جاءت للمنتخب الإيطالي عبر ليوناردو سبيناتسولا الذي صوّب على المرمى النمساوي من الناحية اليسرى، لكن الكرة لم تقلق الحارس دانيال باخمان.

- ليوناردو بونوتشي يعادل الرقم القياسي لعدد المباريات مع منتخب إيطاليا في الأدوار الإقصائية لبطولة أوروبا المسجل بإسم جانلويجي بوفون برصيد 6 مباريات.

- النمسا تخوض أول مباراة لها في الأدوار الإقصائية لبطولة كبرى منذ كأس العالم 1954.

- الدقيقة الأولى: الحكم الإنكليزي أنتوني تايلور يطلق صافرة انطلاق مباراة إيطاليا والنمسا في ثمن نهائي بطولةأمم أوروبا 2020 والتي يستضيفها ملعب ويمبلي في لندن.

تشكيلة إيطاليا

🗒️ TEAM NEWS:



🇮🇹 Two changes from the side that beat Switzerland on Matchday 2; Acerbi comes in for Chiellini while Verratti gets the nod ahead of Locatelli...



Key man for the Azzurri? 🧐#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

تشكيلة النمسا