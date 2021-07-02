ووقّع نيكولو باريلا (31) ولورينزو إنسيني (44) هدفي "الأتزوري" في حين سجّل روميلو لوكاكو هدف بلجيكا الوحيد (45+2 من ركلة جزاء).

وسيلاقي المنتخب الإيطالي في نصف النهائي نظيره الإسباني على ملعب "ويمبلي" في لندن.

تفاصيل المباراة

نهاية المباراة - بلجيكا (1-2) إيطاليا

لا جديد يذكر رغم إضافة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لخمس دقائق كوقت بدل ضائع.

الدقيقة 90: دي بروين ينفّذ ركلة حرة غير مباشرة ودوناروما يحبط المحاولة !

الدقيقة 84: دوكو من مجهود فردي ملفت يتوغّل بدهاء ويسدّد بقوة فوق مرمى دوناروما.

مستوى اللقاء انخفض بعد سلسلة التغييرات ! التوقفات المتتالية أثّرت على نسق المواجهة.

التغييرات تتواصل في شوط المدربين ! دومينيكو بيراردي وإيمرسون بالمييري يعوّضان إنسيني وسبيناتسولا المصاب في تشكيلة إيطاليا.

روبرتو مانشيني يدفع بالثنائي براين كريستانتي وأندريا بيلوتي مكان كل من ماركو فيراتي وتشيرو إموبيلي.

البديل ناصر الشادلي يغادر سريعاً بعد خمس دقائق من دخوله للميدان بسبب الإصابة ويعوّضه دينيس براييت (74).

الدقيقة 70: لوكاكو ثم ثورغان هازار يهدران فرصة التعادل بعد عمل كبير من ناصر الشادلي.

الإسباني روبرتو مارتينيز يقحم الثنائي ناصر الشادلي ودرايز ميرتينز بدلأً عن توماس مونييه ويوري تييليمانز.

الدقيقة 69: إنسيني يسدّد بقوة وكورتوا يتصدّى دون مشاكل.

الدقيقة 66: إنسيني يمرّ بجانب الهدف الثالث ! فرصة كبيرة لإيطاليا.

الدقيقة 63: كييزا من جديد يهدّد مرمى بلجيكا وكورتوا في الموعد.

الدقيقة 61: لوكاكو يهدر فرصة ذهبية ! ليوناردو سبيناتسولا يبدع ويحرم بلجيكا من هدف التعادل.

الدقيقة 56: جيريمي دوكو يتوغّل من الجهة اليسرى للدفاع الإيطالي، يمهّد بذكاء، دوناروما يتدّخل ببراعة !

هدوء في انتظار تغييرات المدربين !

الدقيقة 47: أولى محاولات الشوط الثاني، كييزا يسدّد بجانب مرمى تيبو كورتوا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: بلجيكا (1-2) إيطاليا

شوط أول رائع تقاسم خلاله المنتخبان السيطرة لكن المنتخب الإيطالي كان الأخطر وتفوّق على مستوى استغلال الفرص السانحة للتسجيل على حساب "الشياطين الحمر" الذين أهدروا العديد من الفرص. مرة أخرى الواقعية الإيطالية تصنع الفارق !



الدقيقة 45+2: روميلو لوكاكو يذّلل الفارق من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو "VAR".

الدقيقة 44: لورينزو إنسيني يضاعف النتيجة (2-0) من تسديدة قوية في غاية الروعة !

الدقيقة 43: تباطؤ تشيرو إموبيلي يحرم إيطاليا من مضاعفة الكفّة.

الدقيقة 41: تسديدة لولبية رائعة من كييزا كادت تباغت كورتوا.

بلجيكا تستفيق من "صدمة" الهدف الافتتاحي وتستعيد شيئاً فشيئاً زمام الأمور. دي بروين ولوكاكو يحاولان إيجاد ثغرة في دفاع "الأتزوري".

الدقيقة 31: نيكولو باريلا يفتتح التسجيل لإيطاليا (1-0) ! هدف في غاية الروعة بعدما تلاعب متوسّط الميدان الإيطالي بمدافعي بلجيكا وسدّد بقوة في مرمى كورتوا بنجاح.

المباراة باتت هجمة بهجمة والمستوى ارتقى لدرجة الامتياز !

الدقيقة 27: فيديريكو كييزا يعكس الهجوم ويفشل في آخر الأمتار في مغالطة كورتوا !

الدقيقة 26: لوكاكو بسرعة رهيبة يتوغّل ويركن الكرة في الزاوية لكن المتألق دوناروما يستأسد من جديد.

الدقيقة 22: دي بروين يشقّ الميدان بالعرض بشكل رائع، يسدّد بقوّة، لكن جيانلويجي دوناروما يسجّل الحضور في الموقعة الملتهبة بتدخّل رائع نحو الركنية.

أولى البطاقات الصفراء في اللقاء ضدّ متوسط ميدان إيطاليا ماركو فيراتي في الدقيقة 20 !

بلجيكا تستشعر الخطر وتتقدّم بكل ثقلها نحو الهجوم بفضل حركية الثلاثي ثورغان هازار وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو لكن الدفاع الإيطالي صامد.

الدقيقة 13: ليوناردو بونوتشي يباغت الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ويفتح باب التسجيل لمصلحة إيطاليا. الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش يستعين بتقنية الفيديو ليلغي الهدف بداعي التسلّل.

"الأتزوري" يحاول حرمان منافسه من الكرة، معركة وسط الميدان تستعر والمباراة تسير نحو الهدوء !

بلجيكا أكثر جرأة في أولى الدقائق، هل سنشاهد هدفاً افتتاحياً للـ"شياطين الحمر" ؟

الدقيقة 2: لوكاكو يحاول المباغتة منذ البداية لكن محاولته باءت بالفشل.

هل ستطول فترة جس النبض بين المنتخبين ؟ يبدو أن الطرفين يريدان كسب الأسبقية منذ البداية !

صافرة البداية

الحكم الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش يدير المواجهة الواعدة بالتشويق والإثارة.

قمّة بلجيكا وإيطاليا ستجرى في مدينة ميونيخ الألمانية.

تشكيلة إيطاليا

تشكيلة بلجيكا