إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني من قبل beIN SPORTS July 5, 2021 15:46 2:18 دقيقة بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولةِ أمم أوروبا 2020، يسعى المدربُ لويس إنريكي إلى مواصلةِ التقدم لإعادة اللقب الأوروبي إلى خزائن المنتخب الإسباني، وإحراز الكأس للمرة الرابعة. تقارير إخبارية يورو 2020 منتخب إسبانيا بطولة أمم أوروبا لويس إنريكي -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة أويارثابال يشدد على قوة المنتخب الإيطالي 2:14 دقيقة مدافع إسبانيا يؤكد صعوبة المواجهة أمام إيطاليا 1:35 دقيقة ستونز يوضح أسباب صلابة دفاع المنتخب الإنكليزي 3:43 دقيقة آخر أخبار الأتزوري قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة 2:18 دقيقة إنريكي يسعى إلى مواصلة نجاحه مع المنتخب الإسباني 2:39 دقيقة "منتخب مانشيني" مرشح فوق العادة للفوز باللقب 0:33 دقيقة أنس جابر تواصل تألقها وتبلغ ربع نهائي ويمبلدون 2:04 دقيقة أجمل لقطات ربع نهائي "يورو 2020" 2:54 دقيقة مواجهة "ثأرية" بين بيرو والبرازيل في نصف النهائي 3:04 دقيقة ميلووكي باكس وفينيكس صنز يبحثان عن لقب طال انتظاره