ودخل المنتخب الألماني المباراة بقوة، لكنه بوغت بهدف رائع من الدون كريستيانو رونالدو 15.

ورد المانشافت بقوة، فسجل روبن دياش بالخطأ في مرماه 35، ثم هدف ثانٍ بالنيران الصديقة هذه المرة من رافائيل غوريرو 39.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب تشيلسي، هافيرتز 51 الهدف الثالث، وجاء الرابع من قبل لاعب أتالانتا الإيطالي غوسينس 60.

ورغم تقليص الفارق من قبل البرتغال 67 عن طريق ديوغو جوتا، إلا أن ذلك لم يمنع كتيبة المدرب يواخيم لوف من حصد أول 3 نقاط لها في البطولة.

بينما توقف رصيد البرتغال عند النقاط الثلاث التي حصدتها جراء فوزها على المجر في الجولة الأولى.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بفوز ثمين ومهم جداً لألمانيا 4-2.

- د 86 العارض الألمانية تمنع هدفاً لمنتخب البرتغال.

- د 83 ليون غوريتسكا يسدد كرة قوية لكنها تعلو المرمى البرتغالي.

- د 80 ألمانيا تخفض من إيقاع اللعب للحفاظ على التقدم وإيصال المباراة لبر الأمان.

- هدف د 67 جوتا يقلص الفارق للبرتغال بعدما تابع على خط المرمى كرة رونالدو.

- هدف رابع لألمانيا د 60 الكرة تكافئ غوسينس هذه المرة بتسجيله هو شخصياً هدفاً رأسياً من صناعة ممتازة بواسطة كيميتش.

- هدف ثالث لألمانيا د 51 غوسينس يمرر على طبق من ذهب لهافيرتز الذي أودع الثالث بسهولة.

- انطلاق الشوط الثاني.

- نهاية شوط المباراة الأول بتقدم ألمانيا 2-1.

- د 39 هدف ثانٍ لألمانيا يوقع عليه رافائيل غوريرو لاعب المنتخب البرتغالي بالخطأ في مرمى منتخبه بعد تمريرة من كيميتش.

- هدف للمانشافت د 35 سجله روبن دياش مدافع البرتغال بالخطأ في مرمى منتخبه تمريرة عرضية رائعة من روبن غوسينس.

- د 30 ألمانيا لا زالت تحاول ترجمة الأفضلية بهدف، ولكن أثر تأخرها بهدف الدون لا يزال بادياً على أداء اللاعبين.

- هدف للبرتغال، د 15 مرتدة سريعة نفذها المنتخب البرتغالي بعد ركنية لألمانيا، ساهم رونالدو بإبعادها برأسه، وصلت الكرة لبرناردو سيلفا الذي لعبها طويلة لديوغو جوتا فمرر الأخير لرونالدو، الذي سجل الهدف الأول له في المباراة والثالث بشكل عام للدون في البطولة.

- لاعبو ألمانيا يطبقون تماماً على مرمى منافسهم والنوايا لتسجيل هدف مبكر واضحة للغاية.

- د 09 هافيرتز يسدد كرة قوية وخطيرة ولكن روي باتريسيو كان في الموعد.

- د 05 روبن جوسينس يهز الشباك ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على غنابري الذي حاول لمس الكرة.

- د 01 الحكم الإنكليزي أنطوني تايلور الذي سبق وأدار مباراة واحدة في هذا اليورو بين فنلندا والدانمارك، يطلق صافرة بداية اللقاء.

- كريستيانو رونالدو يعادل الرقم القياسي لعدد المباريات في بطولة أوروبا وتصفياتها المسجل بإسم جانلويجي بوفون برصيد 58 مباراة



- كريستيانو رونالدو يصبح اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات مع شارة القيادة في تاريخ بطولة أوروبا برصيد 14 مباراة متخطيا جانلويجي بوفون

مباراة البرتغال وألمانيا والتي ستقام في ميونيخ ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في إطار بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، يترقبها الجميع وتعد واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات حالياً خاصة بعد نتائج المنتخبين في المرحلة الأولى.

- ستكون هذه المواجهة الخامسة بين المنتخبين في بطولة أوروبا، فقط إيطاليا وإسبانيا تواجها أكثر (6). وستكون كذلك سادس مواجهة بين المنتخبين في بطولة كبرى منذ يورو 2000 (4 في بطولات اليورو ومواجهتان في كأس العالم).

🗒️ TEAM NEWS: Germany also name an unchanged line-up from their first game...



🇩🇪 Strongest area of the pitch? @DFB_Team_EN | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

🗒️ TEAM NEWS: Portugal coach Fernando Santos goes with the same side that beat Hungary 3-0 in their Group F opener...



🇵🇹 Star man today? @selecaoportugal | #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

- آخر فوز برتغالي على ألمانيا كان في بطولة أوروبا 2000، في دور المجموعات. 3-0 سجل الثلاثية سيرجيو كونسيساو، وهي آخر مباراة خسرتها ألمانيا 3+ في بطولة كبرى، ومنذ هذه المباراة فازت ألمانيا في جميع المواجهات الـ4 بينهما وجميعها في البطولات الكبرى (كأس العالم 2006، يورو 2008، يورو 2012 وكأس العالم 2014).