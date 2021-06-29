مفاجأة سويسرا أمام فرنسا بالأرقام

● فشلت فرنسا في الوصول لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 2010.

● وصلت سويسرا لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1954، وهذا أول تفوق بركلات الترجيح لسويسرا في هذه البطولات.

● سجلت سويسرا 3+ أهداف في مباراتين متتاليتين في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1954.

● 4 دقائق و3 ثوان هو الفارق بين تصدي هوغو لوريس لركلة الجزاء وتسجيل كريم بنزيما للهدف الثاني لفرنسا.

● أصبح كريم بنزيمة ثاني لاعب فرنسي يسجل 2+ في مباراتين متتاليتين في بطولة أوروبا بعد ميشيل بلاتيني في 1984 (3 أهداف ضد بلجيكا و3 أهداف ضد يوغوسلافيا في دور المجموعات).

● أصبح هوغو لوريس أول حارس يتصدى لركلة جزاء لفرنسا في مباراة في بطولة كبرى منذ فابيان بارتيز ضد إنكلترا في يورو 2004 (باستثناء ركلات الترجيح).

● 4 من آخر 5 أهداف لبوغبا مع المنتخب الفرنسي سجلها من خارج منطقة الجزاء، بما في ذلك آخر 3 أهداف.

● قدّم ستيفان زوبير رابع تمريرة حاسمة له في يورو 2020، لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ 1980.

● سجل هاريس سيفيروفيتش في مباراتين متتاليتين في بطولة كبرى (3 أهداف)، بعد تسجيله هدفاً وحيداً في 13 مباراة قبل ذلك في بطولات أوروبا وكأس العالم.

● شارك نغولو كانتي في مباراته الـ50 مع المنتخب الفرنسي، وخسر خلالها 4 مرات فقط (ف35 ت11).

● فقط في يوم 23 يونيو 2021 (18 هدفاً في 4 مباريات) شهد تسجيل أهداف في يوم واحد أكثر من اليوم (14 هدفاً في مباراتين).