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بطولة أمم أوروبا 2020
بطولة أمم أوروبا 2020

مفاجأة سويسرا أمام فرنسا بالأرقام

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أبرز وأهم أرقام المواجهة الكبرى بين سويسرا وفرنسا والتي انتهت بفوز تاريخي للمنتخب السويسري بركلات الترجيح (5-4) وتأهله إلى ربع نهائي يورو 2020.

Reuters

●    فشلت فرنسا في الوصول لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 2010.

●    وصلت سويسرا لربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1954، وهذا أول تفوق بركلات الترجيح لسويسرا في هذه البطولات.

●    سجلت سويسرا 3+ أهداف في مباراتين متتاليتين في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ كأس العالم 1954.

●    4 دقائق و3 ثوان هو الفارق بين تصدي هوغو لوريس لركلة الجزاء وتسجيل كريم بنزيما للهدف الثاني لفرنسا.

●    أصبح كريم بنزيمة ثاني لاعب فرنسي يسجل 2+ في مباراتين متتاليتين في بطولة أوروبا بعد ميشيل بلاتيني في 1984 (3 أهداف ضد بلجيكا و3 أهداف ضد يوغوسلافيا في دور المجموعات).

●    أصبح هوغو لوريس أول حارس يتصدى لركلة جزاء لفرنسا في مباراة في بطولة كبرى منذ فابيان بارتيز ضد إنكلترا في يورو 2004 (باستثناء ركلات الترجيح).

●    4 من آخر 5 أهداف لبوغبا مع المنتخب الفرنسي سجلها من خارج منطقة الجزاء، بما في ذلك آخر 3 أهداف.

●    قدّم ستيفان زوبير رابع تمريرة حاسمة له في يورو 2020، لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر في نسخة واحدة من البطولة منذ 1980.

●    سجل هاريس سيفيروفيتش في مباراتين متتاليتين في بطولة كبرى (3 أهداف)، بعد تسجيله هدفاً وحيداً في 13 مباراة قبل ذلك في بطولات أوروبا وكأس العالم.

●    شارك نغولو كانتي في مباراته الـ50 مع المنتخب الفرنسي، وخسر خلالها 4 مرات فقط (ف35 ت11).

●    فقط في يوم 23 يونيو 2021 (18 هدفاً في 4 مباريات) شهد تسجيل أهداف في يوم واحد أكثر من اليوم (14 هدفاً في مباراتين).

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