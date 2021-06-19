شرطة لندن تلقي القبض على ثلاثين مشجعاً

وسافر آلاف من مشجعي اسكتلندا جنوباً إلى لندن رغم الأمطار الغزيرة في العاصمة وعدم حصول كثيرين منهم على تذاكر لحضور المباراة.

وقالت الشرطة إن غالبية المشجعين تصرفوا بصورة طيبة ولم يتسببوا في أي مشكلات داخل الاستاد لكن قلة منهم تسببوا في بعض المتاعب في عدد من مناطق المدينة.

وتمت معظم الاعتقالات في وسط لندن وكان السبب الرئيسي في ذلك الإخلال بالنظام بينما اعتقل خمسة أشخاص بالقرب من ويمبلي.

وكانت شرطة لندن أصدرت أمرا بفض التجمعات في وسط لندن قبل المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف.

ووضعت الشرطة إجراءات "لمنع إثارة الشغب والمضايقات" بعد أن سافر عدد كبير من المشجعين إلى العاصمة على الرغم من نداءات من رئيس بلدية لندن صادق خان والعديد من السياسيين للمشجعين الذين لا يملكون تذاكر للمباراة بعدم السفر.

وتمنح أوامر فض التجمعات الشرطة سلطات إضافية لتفريق مجموعات من شخصين أو أكثر إذا شعرت أن سلوكهم يسبب إزعاجاً أو مضايقات.

