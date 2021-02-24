بينشيتش المصنفة الثانية عشرة عالمياً حسمت المجموعة الأولى بسهولة بالغة بستة اشواط لواحد ولم تتغير الأمور كثيرا في المجموعة الثانية حيث أنهتها اللاعبة السويسرية بستة أشواط لثلاثة لتضرب موعدا مع الأسترالية ستورم سانديرس في ربع النهائي.

من جهتها عبرت الأمريكية اليافعة كوكي غوف لربع النهائي أيضا بفوزها على الكرواتية بيترا مارتيتش بمجموعتين لواحدة.

اللاعبة الكرواتية نجحت في حسم المجموعة الأولى بسبعة أشواط لخمسة إلا أن غوف تمكنت من العودة لتنهي المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة ثم حسمت المجموعة الفاصلة بستة أشواط لأربعة لتتأهل إلى ربع النهائي حيث ستلاقي مواطنتها شيلبي روجرز

