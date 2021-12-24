محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب December 24, 2021 14:42 3:52 دقيقة يعد محمود الشعّار أول ملاكم عربي في التاريخ يفوز ببطولة العالم في الوزن الثقيل وأول ملاكمٍ في ألمانيا يحقق هذا الإنجاز منذ خمسة وثمانين عاماً، ليحفر اسمَه بين كبار الملاكمين على مستوى العالم. تقارير إخبارية الملاكمة محمود الشعار -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان 3:52 دقيقة محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب 1:17 دقيقة اليابان تقرر عدم إرسال وفد حكومي إلى الصين 0:36 دقيقة محادثات مع مورينيو لتدريب منتخب نيجيريا 3:32 دقيقة أتلتيكو مدريد يحتفل بسيميوني 0:49 دقيقة اعتقال خمسة أشخاص خلال مباراة توتنهام ووست هام 0:49 دقيقة بوفون: "يوفنتوس خسر هويته بعد وصول رونالدو". 0:36 دقيقة ضغوط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب 0:36 دقيقة صنز يبقى أمام ووريرز بانتظار موقعة الميلاد 1:00 دقيقة بيشكتاش يتجاوز عقبة غوزتيبه بنجاح