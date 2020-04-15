وايلدر: "لا أعتبر فيوري بطلاً "

وقال وايلدر لوسائل إعلام إن المقاتل الحقيقي بداخله لم يظهر في آخر نزال بينهما ووصف الأداء الذي قدمه في تلك الليلة بأنه مروع.

وأضاف الملاكم البالغ من العمر 34 عاماً "الأمر لم ينته بعد. لا أعتبر فيوري بطلاً حتى الآن".

وأردف: "ليس بطلاً حتى الآن. انتظر نزالاً آخر بيننا وأتمنى أن أقدم للعالم ديونتاي وايلدر الحقيقي. عشاق الملاكمة يعرفون أن الشخص الذي خاض النزال في تلك الليلة لم يكن ديونتاي وايلدر الحقيقي. قدمت أداء مروعاً في تلك الليلة. لم أكن في حالتي".

وحصد فيوري لقب مجلس الملاكمة العالمي في إعادة لنزالهما في لاس فيغاس الأمريكية في 22 شباط / فبراير الماضي بالفوز على وايلدر بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة بعد تعادل الملاكمين في لقائهما الأول في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وكان من المقرر أن يلتقي الملاكمان في نزال ثالث في تموز/يوليو المقبل لكنه تأجل ربما إلى تشرين الأول/أكتوبر بسبب جائحة فيروس كورونا.

