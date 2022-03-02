فيوري سيعتزل بعد نزاله مع وايت

وكان من المتوقع أن يواجه بطل العالم مرتين والذي لم يتعرض للهزيمة في مسيرته (31 فوزاً مقابل تعادل) الفائز من النزال المعاد بين مواطنه أنتوني جوشوا مع الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل ألقاب بطولات الاتحاد الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، في نزال توحيد الألقاب في حال فوزه على وايت.

لكن عقب المؤتمر الصحافي الذي عقد الثلاثاء للترويج للنزال في 23 نيسان/أبريل في استاد ويمبلي الشهير، أكد فيوري ما كان ألمح إليه سابقاً "سأعتزل نهائياً بعد النزال".

وأضاف الملاكم البالغ 33 عاماً "ما أريد فعله بعد الملاكمة هو الاسترخاء على الشاطئ، وقيادة سيارات فيراري والعيش على متن القوارب وهذا كل شيء"، مكرّراً "هذا ما سأفعله".

وعندما سُئل عما إذا كانت لديه طموحات لتحدي جوشوا أو أوسيك، أكد مجدداً انه سيعتزل الملاكمة "بنسبة 100 بالمئة"، مضيفاً "(أنا) بطل مرتين بلا منازع، (أملك) 150 مليوناً في البنك، ليس لديّ أي شيء لإثباته".

واتهم فيوري منافسه وايت بالاستسلام باكراً و"رفع العلم الأبيض"، بعدما فشل الأخير في حضور المؤتمر الصحافي الترويجي للنزال في ويمبلي.

